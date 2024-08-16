В мэрии Новосибирска не могут назвать сроки сдачи станции метро «Спортивная»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Срок исполнения муниципального контракта на строительство станции метро «Спортивная» истек 1 октября 2023 года, однако сегодня муниципалитет даже примерно не может назвать срок, когда станция откроет двери для пассажиров.
«Вопрос о поиске нового подрядчика в настоящее время находится на обсуждении. Принимая во внимание расторжение муниципального контракта с подрядчиком, срок ввода в эксплуатацию станции „Спортивная“ будет определен после предстоящей оценки не только объема необходимых работ для завершения строительства, но и объема работ по исправлению недостатков по ранее выполненным работам, не принятым заказчиком», — сообщили редакции Atas.Info в городском департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Мэрия в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком, ООО «СпецТрансСтрой», из-за систематического неисполнения им взятых обязательств.
Как подчеркнули в профильном департаменте, строительной компании авансом было выплачено 1 259 967 077 рублей, однако документов, подтверждающих выполнение предусмотренных договором работ, предоставлено не было.
ООО «СпецТрансСтрой», в свою очередь, пытается через суд оспорить расторжение контракта.