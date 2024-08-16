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Сдача станции затянулась из-за внесения изменений в проектную документацию

В мэрии Новосибирска не могут назвать сроки сдачи станции метро «Спортивная»

16 августа 2024, 06:43
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сдача станции затянулась из-за внесения изменений в проектную документацию
Оценить возможность сдачи станции в эксплуатацию можно будет только после понимая объемов работ, необходимых для достройки и устранения недостатков, допущенных предыдущим подрядчиком, сообщили в мэрии.

Срок исполнения муниципального контракта на строительство станции метро «Спортивная» истек 1 октября 2023 года, однако сегодня муниципалитет даже примерно не может назвать срок, когда станция откроет двери для пассажиров.

«Вопрос о поиске нового подрядчика в настоящее время находится на обсуждении. Принимая во внимание расторжение муниципального контракта с подрядчиком, срок ввода в эксплуатацию станции „Спортивная“ будет определен после предстоящей оценки не только объема необходимых работ для завершения строительства, но и объема работ по исправлению недостатков по ранее выполненным работам, не принятым заказчиком», — сообщили редакции Atas.Info в городском департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Мэрия в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком, ООО «СпецТрансСтрой», из-за систематического неисполнения им взятых обязательств.
Как подчеркнули в профильном департаменте, строительной компании авансом было выплачено 1 259 967 077 рублей, однако документов, подтверждающих выполнение предусмотренных договором работ, предоставлено не было.

ООО «СпецТрансСтрой», в свою очередь, пытается через суд оспорить расторжение контракта.

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#Новосибирск#Метро#Строительство#Сроки#Станция "Спортивная"
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