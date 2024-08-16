Взрыв и пожар произошли в Ленинском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
По информации пресс-службы ведомства, на момент прибытия пожарных частный дом был полностью в огне, частичное обрушилась кровля. Рядом горели строение и гараж (внутри которого находилось два автомобиля). Существовала угроза, что огонь перекинется на соседние строения. По словам очевидцев, один из газовых баллонов, находящихся в доме, взорвался. На снятом видео можно заметить звуки взрыва. Однако в МЧС эту информацию не подтвердили.
«Такой информации нет. Когда прибыли пожарные подразделения, каких-либо взрывов не было. Из пристройки эвакуировали два газовых баллона», — уточнили в ведомстве.
Хозяин дома получил ожог руки, но от госпитализации отказался. Женщина и ребенок в момент пожара находились у соседей, они не пострадали.