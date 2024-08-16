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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Взрыв и пожар произошли в Ленинском районе Новосибирска

Взрыв и пожар произошли в Ленинском районе Новосибирска

16 августа 2024, 03:22
Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»
Ранним утром 16 августа в переулке Экскаваторный, 5 в Ленинском районе произошло возгорание, в результате взорвался газовый баллон, подробности произошедшего рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации пресс-службы ведомства, на момент прибытия пожарных частный дом был полностью в огне, частичное обрушилась кровля. Рядом горели строение и гараж (внутри которого находилось два автомобиля). Существовала угроза, что огонь перекинется на соседние строения. По словам очевидцев, один из газовых баллонов, находящихся в доме, взорвался. На снятом видео можно заметить звуки взрыва. Однако в МЧС эту информацию не подтвердили.

«Такой информации нет. Когда прибыли пожарные подразделения, каких-либо взрывов не было. Из пристройки эвакуировали два газовых баллона», — уточнили в ведомстве.

Хозяин дома получил ожог руки, но от госпитализации отказался. Женщина и ребенок в момент пожара находились у соседей, они не пострадали.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Ранее в пожаре из-за тяги к курению погиб молодой житель Новосибирской области.

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