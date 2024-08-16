За опального директора цирка заступились сотни новосибирцев

Скандал вокруг Сергея Шабанова не утихает. Директора вынуждают покинуть свой пост после конфликта с Росцирком (новосибирский цирк — это его филиал. Руководитель обвинил организацию в коррупции: якобы их вынуждают заключать договоры с компаниями, которые продают товары, в том числе воду, попкорн, по завышенным ценам. Стоимость превышает даже суммы в аэропорту. Шабанов говорит, что руководство заставляет сотрудничать с такими организациями.