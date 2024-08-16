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Директора могут уволить

За опального директора цирка заступились сотни новосибирцев

16 августа 2024, 08:25
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Директора могут уволить
Жители Новосибирска защищают директора городского цирка, которого могут уволить: они обратились к президенту России.

Скандал вокруг Сергея Шабанова не утихает. Директора вынуждают покинуть свой пост после конфликта с Росцирком (новосибирский цирк — это его филиал. Руководитель обвинил организацию в коррупции: якобы их вынуждают заключать договоры с компаниями, которые продают товары, в том числе воду, попкорн, по завышенным ценам. Стоимость превышает даже суммы в аэропорту. Шабанов говорит, что руководство заставляет сотрудничать с такими организациями.

По информации «Прецедента», Сергея Шабанова выгнали общежития (его комнату фактически опечатали), сейчас он живет у товарища, а также ему сделали несколько предупреждений, включая выговор, после которого директора могут уволить. В связи с этим, новосибирцы написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой заступиться за Шабанова. Обращение подписали более 400 сибиряков.

«Раньше деньги от торговли фойе шли в бюджет цирка, на его ремонт. Сейчас всё уходит коммерсантам. Средняя цена билета в наш цирк — 3 тысячи рублей, пойти семьей — потратить 9–15 тысяч. Знаете почему? Потому что в цирк запустили коммерсантов», — признается Сергей Шабанов.
Путину пришло письмо с просьбой не увольнять директора цирка Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Скандал#Цирк#Коррупция
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