За опального директора цирка заступились сотни новосибирцев

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Скандал вокруг Сергея Шабанова не утихает. Директора вынуждают покинуть свой пост после конфликта с Росцирком (новосибирский цирк — это его филиал. Руководитель обвинил организацию в коррупции: якобы их вынуждают заключать договоры с компаниями, которые продают товары, в том числе воду, попкорн, по завышенным ценам. Стоимость превышает даже суммы в аэропорту. Шабанов говорит, что руководство заставляет сотрудничать с такими организациями.
По информации «Прецедента», Сергея Шабанова выгнали общежития (его комнату фактически опечатали), сейчас он живет у товарища, а также ему сделали несколько предупреждений, включая выговор, после которого директора могут уволить. В связи с этим, новосибирцы написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой заступиться за Шабанова. Обращение подписали более 400 сибиряков.
«Раньше деньги от торговли фойе шли в бюджет цирка, на его ремонт. Сейчас всё уходит коммерсантам. Средняя цена билета в наш цирк — 3 тысячи рублей, пойти семьей — потратить 9–15 тысяч. Знаете почему? Потому что в цирк запустили коммерсантов», — признается Сергей Шабанов.