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Анна Терешкова сообщила об участии в Паралимпиаде бегуна из Новосибирска

Анна Терешкова сообщила об участии в Паралимпиаде бегуна из Новосибирска

17 августа 2024, 03:20
Фото: соцсети
Легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин поедет на Паралимпийские игры в Париж, об этом в соцсетях сообщила бывшая вице-мэр города Анна Терешкова.

Спортсмен из Новосибирска примет участие в Паралимпийских играх в Париже, об этом на своей странице в ВК сообщила экс-чиновница городского руководства Анна Терешкова.

«Ура! Антон Кулятин получил аккредитацию на Паралимпийские игры!!! Воспитанник новосибирской школы „Фламинго“ уже стал паралимпийским чемпионом в Токио на дистанции полтора километра! Игры пройдут с 28 августа по 6 сентября! Болеем за наших!», — эмоционально написала уволившаяся летом из мэрии Терешкова.

Как следует из информации на сайте Паралимпийского комитета России, Антон Кулятин родился в 1991 году в Бийске, но сейчас представляет Новосибирскую область. Бегун неоднократно побеждал в крупнейших международных соревнованиях по легкой атлетике спорта слепых. В сборную страны паралимпиец попал в 2019 году.

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#Юрий Фомиченко#Спорт#Общество#Антон Кулятин#Легкоатлетика#Токио#Паралимпиада
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