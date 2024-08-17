Анна Терешкова сообщила об участии в Паралимпиаде бегуна из Новосибирска

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:22
Спортсмен из Новосибирска примет участие в Паралимпийских играх в Париже, об этом на своей странице в ВК сообщила экс-чиновница городского руководства Анна Терешкова.
«Ура! Антон Кулятин получил аккредитацию на Паралимпийские игры!!! Воспитанник новосибирской школы „Фламинго“ уже стал паралимпийским чемпионом в Токио на дистанции полтора километра! Игры пройдут с 28 августа по 6 сентября! Болеем за наших!», — эмоционально написала уволившаяся летом из мэрии Терешкова.
Как следует из информации на сайте Паралимпийского комитета России, Антон Кулятин родился в 1991 году в Бийске, но сейчас представляет Новосибирскую область. Бегун неоднократно побеждал в крупнейших международных соревнованиях по легкой атлетике спорта слепых. В сборную страны паралимпиец попал в 2019 году.