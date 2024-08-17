Анна Терешкова сообщила об участии в Паралимпиаде бегуна из Новосибирска

Как следует из информации на сайте Паралимпийского комитета России, Антон Кулятин родился в 1991 году в Бийске, но сейчас представляет Новосибирскую область. Бегун неоднократно побеждал в крупнейших международных соревнованиях по легкой атлетике спорта слепых. В сборную страны паралимпиец попал в 2019 году.