Анонсированы прямые рейсы в Тбилиси из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
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На сайте новосибирского аэропорта «Толмачево» появилась информация о начале регулярного сообщения со столицей Грузии, Тбилиси. Авиакомпания Georgian Airways может начать выполнение полетов на лайнерах Боинг-737 28 сентября, до конца октября рейсы запланированы дважды в неделю. Время в пути — 4 часа 20 минут.
Билетов в продаже пока нет. Появление рейсов в расписании не означает, что их выполнение будет действительно осуществляться. Скорее, это своеобразная «декларация о намерении», которая свидетельствует о том, что переговоры между сторонами об организации воздушного сообщения вошли в финальную стадию. Но, как это ранее неоднократно случалось по другим направлениям, информация с сайта может исчезнуть, поскольку в итоге не удалось согласовать все нюансы.
Сейчас прямые рейсы в Тбилиси выполняются из аэропортов Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и Уфы.
Кроме того, без пересадок можно улететь в Батуми из Москвы, Самары и Санкт-Петербурга Из северной российской столицы так же существует прямой рейс в Кутаиси.