Анонсированы прямые рейсы в Тбилиси из Новосибирска

Билетов в продаже пока нет. Появление рейсов в расписании не означает, что их выполнение будет действительно осуществляться. Скорее, это своеобразная «декларация о намерении», которая свидетельствует о том, что переговоры между сторонами об организации воздушного сообщения вошли в финальную стадию. Но, как это ранее неоднократно случалось по другим направлениям, информация с сайта может исчезнуть, поскольку в итоге не удалось согласовать все нюансы.