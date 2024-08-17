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Полет в атмосферную столицу Грузии займет 4 часа 20 минут

Анонсированы прямые рейсы в Тбилиси из Новосибирска

17 августа 2024, 02:36
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Полет в атмосферную столицу Грузии займет 4 часа 20 минут

Рейсы в Грузию из Новосибирска хотят выполнять дважды в неделю

Предполагается, что полеты из Сибири будет выполнять национальный грузинский перевозчик, следует из информации аэропорта «Толмачево»

На сайте новосибирского аэропорта «Толмачево» появилась информация о начале регулярного сообщения со столицей Грузии, Тбилиси. Авиакомпания Georgian Airways может начать выполнение полетов на лайнерах Боинг-737 28 сентября, до конца октября рейсы запланированы дважды в неделю. Время в пути — 4 часа 20 минут.

Вылет из Новосибирска запланирован на раннее утроВылет из Новосибирска запланирован на раннее утро
Вылет из Новосибирска запланирован на раннее утро
Фото: tolmachevo.ru

Билетов в продаже пока нет. Появление рейсов в расписании не означает, что их выполнение будет действительно осуществляться. Скорее, это своеобразная «декларация о намерении», которая свидетельствует о том, что переговоры между сторонами об организации воздушного сообщения вошли в финальную стадию. Но, как это ранее неоднократно случалось по другим направлениям, информация с сайта может исчезнуть, поскольку в итоге не удалось согласовать все нюансы.

Сейчас прямые рейсы в Тбилиси выполняются из аэропортов Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и Уфы.

Кроме того, без пересадок можно улететь в Батуми из Москвы, Самары и Санкт-Петербурга Из северной российской столицы так же существует прямой рейс в Кутаиси.

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#Новосибирск#Аэропорт Толмачево#Прямой рейс#Тбилиси#Грузия
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