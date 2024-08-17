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Фасад Краеведческого музея не могут отмыть в Новосибирске

Фасад Краеведческого музея не могут отмыть в Новосибирске

17 августа 2024, 06:25
Фото: atas.info
Агрессивная среда Красного проспекта Новосибирска не позволяет отмыть фасад здания Краеведческого музея, его придется реставрировать.

В Новосибирске не смогли до приличного состояния отмыть фасад Краеведческого музея, давно уже пугающего своим запыленным видом горожан и приезжих. Дело в том, что агрессивная среда Красного проспекта в виде гари и грязи свела на нет все попытки специалистов, рассказал директор музея Антон Рубшев.

По словам работника культуры, для восстановления облика объекта культурного наследия было принято решение провести полноценную реставрацию. Деньги на проект уже выделены.

Существует несколько вариантов реставрационных работ. Всем известная пескоструйная очистка не подойдет, так как она уже два десятка лет как под запретом. Покрасить здание № 23 на Красном проспекте никто не позволит. Специалисты уже предлагают использовать мягкий бластинг химическими реагентами, которые позволить сохранить структуру поверхности, сообщает BFM-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Культурное наследие#Реставрация#Краеведческий музей#Городская среда
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