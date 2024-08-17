Фасад Краеведческого музея не могут отмыть в Новосибирске

Существует несколько вариантов реставрационных работ. Всем известная пескоструйная очистка не подойдет, так как она уже два десятка лет как под запретом. Покрасить здание № 23 на Красном проспекте никто не позволит. Специалисты уже предлагают использовать мягкий бластинг химическими реагентами, которые позволить сохранить структуру поверхности, сообщает BFM-Новосибирск.