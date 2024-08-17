ХК «Сибирь» всухую обыграл «Югру» в День болельщика

В Новосибирске в субботу, 17 августа, на «Сибирь-Арене» состоялся первый матч межсезонья: хозяева площадки со счетом 3:0 взяли верх над «Югрой» из Ханты-Мансийска. Напомним, там проходит «Сибирь» Winline Fest, или проще говоря, День болельщика.