atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

ХК «Сибирь» всухую обыграл «Югру» в День болельщика

ХК «Сибирь» всухую обыграл «Югру» в День болельщика

17 августа 2024, 10:51
Фото: ХК «Сибирь»
В Новосибирске первый матч хоккейного межсезонья завершился убедительной победой «Сибири», следует из сообщения официального сайта команды.

В Новосибирске в субботу, 17 августа, на «Сибирь-Арене» состоялся первый матч межсезонья: хозяева площадки со счетом 3:0 взяли верх над «Югрой» из Ханты-Мансийска. Напомним, там проходит «Сибирь» Winline Fest, или проще говоря, День болельщика.

Что же касается самого матча, то у «Сибири» шайбы на счету Тимура Ахиярова, Артема Жукова и канадского легионера Энди Андреоффа. Блестящая победа новосибирских хоккеистов, несомненно, придала оптимизма болельщикам после провала в прошлом сезоне КХЛ.

Посетителей Дня болельщика еще ждут фотосессии с игроками любимой команды, а на 21 час запланировано начало концерта исполнителя FEDUКа.

На праздник «День журавля» приглашает зоопарк Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Анна Терешкова сообщила об участии в Паралимпиаде бегуна из НовосибирскаНового главного тренера обрел футбольный клуб «Сибирь» из НовосибирскаГубернатор подписал соглашение: матч звезд КХЛ пройдёт на льду «Сибирь-Арены»
#Юрий Фомиченко#Спорт#Хоккей#Сибирь#Winline Fest#День болельщика
Подпишитесь
В Новосибирске провален конкурс на ремонт легендарного «Дома с часами»
Сегодня, 02:00
Только горячая вода несколько лет текла из кранов у жильцов дома в Новосибирске
Сегодня, 02:51
Дюкер всплыл из-за обмеления Оби в Новосибирске — он может топить корабли
Вчера, 11:37
Состояние Октябрьского моста — предаварийное: мэр получил предостережение
Вчера, 11:11
Что посмотреть в Камне-на-Оби: изучаем достопримечательности старинного поселения
Вчера, 10:55
Региональной столицей развлечений назвали Новосибирск — артисты собирают стадионы
Вчера, 09:58