ХК «Сибирь» всухую обыграл «Югру» в День болельщика

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В Новосибирске в субботу, 17 августа, на «Сибирь-Арене» состоялся первый матч межсезонья: хозяева площадки со счетом 3:0 взяли верх над «Югрой» из Ханты-Мансийска. Напомним, там проходит «Сибирь» Winline Fest, или проще говоря, День болельщика.
Что же касается самого матча, то у «Сибири» шайбы на счету Тимура Ахиярова, Артема Жукова и канадского легионера Энди Андреоффа. Блестящая победа новосибирских хоккеистов, несомненно, придала оптимизма болельщикам после провала в прошлом сезоне КХЛ.
Посетителей Дня болельщика еще ждут фотосессии с игроками любимой команды, а на 21 час запланировано начало концерта исполнителя FEDUКа.