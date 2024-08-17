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Лесную бруснику разрешили собирать жителям Новосибирской области

Лесную бруснику разрешили собирать жителям Новосибирской области

17 августа 2024, 08:16
Фото: 1MI
В региональном министерстве природных ресурсов и экологии вышел приказ об установлении сроков сбора ягод и кедровых орехов, следует из сообщения ведомства.

В лесах Новосибирской области с 15 августа официально разрешено собирать бруснику. Соответствующий приказ вышел в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

В документе говорится, что кедровые шишки и орехи будет позволено добывать с 25 августа, но только не на лесосеменных участках.

За клюквой же можно будет беспрепятственно отправляться с 5 сентября.

Известно, что за порядком в лесах с 10 августа следят лесники, выходящие на ежедневное патрулирование. Такие меры связаны с целью предотвратить активный сбор еще не поспевших лесных растений любителями по бродить с корзиной по лесу.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Лес#Брусника#Кедровые орехи#Охрана природы
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