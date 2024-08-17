Лесную бруснику разрешили собирать жителям Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В лесах Новосибирской области с 15 августа официально разрешено собирать бруснику. Соответствующий приказ вышел в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
В документе говорится, что кедровые шишки и орехи будет позволено добывать с 25 августа, но только не на лесосеменных участках.
За клюквой же можно будет беспрепятственно отправляться с 5 сентября.
Известно, что за порядком в лесах с 10 августа следят лесники, выходящие на ежедневное патрулирование. Такие меры связаны с целью предотвратить активный сбор еще не поспевших лесных растений любителями по бродить с корзиной по лесу.