atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

На праздник «День журавля» приглашает зоопарк Новосибирска

На праздник «День журавля» приглашает зоопарк Новосибирска

17 августа 2024, 04:41
Фото: Эмилия Губарева/atas.info
В новосибирском зоопарке устроят «День журавля» с развлекательными конкурсами и изготовлением поделок, следует из сообщения телеграм-канала заведения.

«День журавля» пройдет в воскресенье, 18 августа в зоопарке Новосибирска. Гостей организаторы праздника будут ждать на центральной аллее.

Там будут организованы театрализованные игры и увлекательные викторины, с трудными и не очень вопросами на тему праздника.

Творческим посетителям зоопарка предложат испытать свои таланты в рисовании журавлей на бумаге, либо прямо на аллее с помощью мелков. Также запланировано массовое изготовление поделок из материалов, собранных на природе. В зоопарке пообещали, что праздник будет веселым и одновременно познавательным.

25 лет исполнилось знаменитому орангутану Бату из Новосибирского зоопарка
Узнать подробнее
Читайте также:
Медвежат-двойняшек Белку и Стрелку забрали от матери в Новосибирском зоопаркеИзлишками урожая могут накормить дачники животных Новосибирского зоопаркаСамую красивую на планете птицу показал Новосибирский зоопарк
#Юрий Фомиченко#Общество#Праздник#Зоопарк#Творчество#Конкурсы#День журавля
Подпишитесь
В Новосибирске провален конкурс на ремонт легендарного «Дома с часами»
Сегодня, 02:00
Только горячая вода несколько лет текла из кранов у жильцов дома в Новосибирске
Сегодня, 02:51
Дюкер всплыл из-за обмеления Оби в Новосибирске — он может топить корабли
Вчера, 11:37
Состояние Октябрьского моста — предаварийное: мэр получил предостережение
Вчера, 11:11
Что посмотреть в Камне-на-Оби: изучаем достопримечательности старинного поселения
Вчера, 10:55
Региональной столицей развлечений назвали Новосибирск — артисты собирают стадионы
Вчера, 09:58