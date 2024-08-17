На праздник «День журавля» приглашает зоопарк Новосибирска

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
«День журавля» пройдет в воскресенье, 18 августа в зоопарке Новосибирска. Гостей организаторы праздника будут ждать на центральной аллее.
Там будут организованы театрализованные игры и увлекательные викторины, с трудными и не очень вопросами на тему праздника.
Творческим посетителям зоопарка предложат испытать свои таланты в рисовании журавлей на бумаге, либо прямо на аллее с помощью мелков. Также запланировано массовое изготовление поделок из материалов, собранных на природе. В зоопарке пообещали, что праздник будет веселым и одновременно познавательным.