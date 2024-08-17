На праздник «День журавля» приглашает зоопарк Новосибирска

Творческим посетителям зоопарка предложат испытать свои таланты в рисовании журавлей на бумаге, либо прямо на аллее с помощью мелков. Также запланировано массовое изготовление поделок из материалов, собранных на природе. В зоопарке пообещали, что праздник будет веселым и одновременно познавательным.