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Нового главного тренера обрел футбольный клуб «Сибирь» из Новосибирска

Нового главного тренера обрел футбольный клуб «Сибирь» из Новосибирска

17 августа 2024, 05:41
Фото: пресс-служба ФК «Сибирь»
Футбольную команду «Сибирь» возглавит 44-летний Виктор Тренев, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Виктор Грязнев возглавит футбольный клуб «Сибирь». Официально спортивный специалист станет новым главным тренеров с понедельника, 19 август. На субботний матч с «Ленинградцем» из Санкт-Петербурга команду выведет известный в прошлом новосибирский футболист Евгений Обгольц.

В пресс-службе «Сибири» сообщили, что Виктор Грязнев за свою тренерскую карьеру успел поработать в командах «Тюмень», «Чайка» (Песчанокопское) и «Енисей» (Красноярск), который возглавлял.

Напомним, 15 августа расположение команды покинул предыдущий главный тренер «Сибири» Алексей Медведев. Команда провалила начало выступления в дивизионе «Золото» второй лиги, проиграв все четыре матча.

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#Юрий Фомиченко#Спорт#Новосибирск#Сибирь#Футбол#Тренер#Евгений Обгольц#Алексей Медведев
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