Нового главного тренера обрел футбольный клуб «Сибирь» из Новосибирска

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Виктор Грязнев возглавит футбольный клуб «Сибирь». Официально спортивный специалист станет новым главным тренеров с понедельника, 19 август. На субботний матч с «Ленинградцем» из Санкт-Петербурга команду выведет известный в прошлом новосибирский футболист Евгений Обгольц.
В пресс-службе «Сибири» сообщили, что Виктор Грязнев за свою тренерскую карьеру успел поработать в командах «Тюмень», «Чайка» (Песчанокопское) и «Енисей» (Красноярск), который возглавлял.
Напомним, 15 августа расположение команды покинул предыдущий главный тренер «Сибири» Алексей Медведев. Команда провалила начало выступления в дивизионе «Золото» второй лиги, проиграв все четыре матча.