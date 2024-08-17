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Посетителей ТРК «Ройял Парк» эвакуировали в Новосибирске

Посетителей ТРК «Ройял Парк» эвакуировали в Новосибирске

17 августа 2024, 09:00
Фото: соцсети
На место происшествия прибыли экипажи Росгвардии, причиной спешной эвакуации стала пожарная тревога.

В центре Новосибирска в субботу, 17 августа, из торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк» на Красном проспекте были эвакуированы посетители и сотрудники. По сообщению подписчиков паблика «Инцидент Новосибирск», люди покинули здание после прозвучавшего сигнала о пожарной тревоги.

Инцидент случился после часа дня по местному времени. Людей начали вновь пускать в «Ройял парк» примерно в 15 часов.

В комментариях одна из очевидиц написала, что по словам работников ТРК, могло поступить сообщение о заминировании здания.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Росгвардия#Эвакуация#Ройял Парк
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