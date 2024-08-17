Посетителей ТРК «Ройял Парк» эвакуировали в Новосибирске

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В центре Новосибирска в субботу, 17 августа, из торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк» на Красном проспекте были эвакуированы посетители и сотрудники. По сообщению подписчиков паблика «Инцидент Новосибирск», люди покинули здание после прозвучавшего сигнала о пожарной тревоги.
Инцидент случился после часа дня по местному времени. Людей начали вновь пускать в «Ройял парк» примерно в 15 часов.
В комментариях одна из очевидиц написала, что по словам работников ТРК, могло поступить сообщение о заминировании здания.