Посетителей ТРК «Ройял Парк» эвакуировали в Новосибирске

В центре Новосибирска в субботу, 17 августа, из торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк» на Красном проспекте были эвакуированы посетители и сотрудники. По сообщению подписчиков паблика «Инцидент Новосибирск», люди покинули здание после прозвучавшего сигнала о пожарной тревоги.