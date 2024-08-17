Только горячая вода несколько лет текла из кранов у жильцов дома в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 02:53
В Новосибирске обитатели построенного почти 100 лет назад двухэтажного дома на улице Ивачева жалуются на странный принцип подачи воды в их квартиры. Например, уже около недели из обоих кранов идет вода комнатной температуры, а до этого несколько лет была исключительно горячая.
Новосибирцы утверждают, что такая ситуация сложилась из-за неполадок с бойлером в центральном тепловом пункте. Жалобы в обслуживающее дом управляющую компанию «ЖЭУ-4», в администрацию Центрального округа и в ГЖИ результатов не принесли.
В УК объяснили, что вода, которая должна быть холодной, нагревается еще вне дома, а именно — в лотке. В ГЖИ сообщили, что компания НТСК намерена сделать теплоизоляцию на трубы горячей воды, что должно помочь жильцам избавиться от проблемы.
В администрации района заявили, что ремонт ЦТП делать смысла нет, так как старый дом стоит в плане на подключение к другой ЦТП. План рассчитан на 2020–2026 годы, сообщает «Прецедент».