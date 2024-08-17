Только горячая вода несколько лет текла из кранов у жильцов дома в Новосибирске

В Новосибирске обитатели построенного почти 100 лет назад двухэтажного дома на улице Ивачева жалуются на странный принцип подачи воды в их квартиры. Например, уже около недели из обоих кранов идет вода комнатной температуры, а до этого несколько лет была исключительно горячая.