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Только горячая вода несколько лет текла из кранов у жильцов дома в Новосибирске

Только горячая вода несколько лет текла из кранов у жильцов дома в Новосибирске

17 августа 2024, 02:51
Фото: 1MI
В Новосибирске жители старого восьмиквартирного дома рассказали о многолетних проблемах с водоснабжением: власти успокаивают их обещаниями переключить на другой центральный тепловой пункт.

В Новосибирске обитатели построенного почти 100 лет назад двухэтажного дома на улице Ивачева жалуются на странный принцип подачи воды в их квартиры. Например, уже около недели из обоих кранов идет вода комнатной температуры, а до этого несколько лет была исключительно горячая.

Новосибирцы утверждают, что такая ситуация сложилась из-за неполадок с бойлером в центральном тепловом пункте. Жалобы в обслуживающее дом управляющую компанию «ЖЭУ-4», в администрацию Центрального округа и в ГЖИ результатов не принесли.

В УК объяснили, что вода, которая должна быть холодной, нагревается еще вне дома, а именно — в лотке. В ГЖИ сообщили, что компания НТСК намерена сделать теплоизоляцию на трубы горячей воды, что должно помочь жильцам избавиться от проблемы.

В администрации района заявили, что ремонт ЦТП делать смысла нет, так как старый дом стоит в плане на подключение к другой ЦТП. План рассчитан на 2020–2026 годы, сообщает «Прецедент».

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#Юрий Фомиченко#Общество#Управляющая компания#Водоснабжение#Администрация#ЖЭУ-4
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