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Дом с часами был построен в 1933 году по проекту архитекторов Бориса Андреева, Сергея Тургенева и Николая Никитина. Это здание — яркий образец стиля конструктивизм.

В Новосибирске провален конкурс на ремонт легендарного «Дома с часами»

17 августа 2024, 02:00
Фото: Яндекс.Карты
Дом с часами был построен в 1933 году по проекту архитекторов Бориса Андреева, Сергея Тургенева и Николая Никитина. Это здание — яркий образец стиля конструктивизм.
За сумму, предложенную мэрией, желающих выполнять работы не нашлось, следует из материалов сайта госзакупок.

Конкурсная комиссия подвела итоги тендера по выбору подрядчика на «выполнение противоаварийных работ на объекте культурного наследия „Дом жилой („Дом с часами“)» на Красном проспекте, 11. В ходе электронного аукциона не было подано ни одной заявки.

Начальная стоимость контракта составляла 2,8 млн рублей. За эти деньги предполагалось ликвидировать трещины в стенах, отремонтировать балконы и башенку, в которой располагаются часы.

Представитель ТСЖ «Дом с часами» Олег Викторович заявил редакции Atas.Info, что предлагаемые меры являются ничем иным, как косметическим ремонтом, в то время как здание, признанное памятником архитектуры регионального значения, нуждается в более серьезных работах, которые остановят разрушение одной из самых известных построек Новосибирска в стиле конструктивизм.

Дом-памятник на Богдашке в Новосибирске остался без ремонта кровли
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#Новосибирск#Ремонт#Дом с часами#Тендер#Конструктивизм
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