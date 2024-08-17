В Новосибирске провален конкурс на ремонт легендарного «Дома с часами»

Представитель ТСЖ «Дом с часами» Олег Викторович заявил редакции Atas.Info, что предлагаемые меры являются ничем иным, как косметическим ремонтом, в то время как здание, признанное памятником архитектуры регионального значения, нуждается в более серьезных работах, которые остановят разрушение одной из самых известных построек Новосибирска в стиле конструктивизм.