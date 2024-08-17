В Новосибирске провален конкурс на ремонт легендарного «Дома с часами»

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Конкурсная комиссия подвела итоги тендера по выбору подрядчика на «выполнение противоаварийных работ на объекте культурного наследия „Дом жилой („Дом с часами“)» на Красном проспекте, 11. В ходе электронного аукциона не было подано ни одной заявки.
Начальная стоимость контракта составляла 2,8 млн рублей. За эти деньги предполагалось ликвидировать трещины в стенах, отремонтировать балконы и башенку, в которой располагаются часы.
Представитель ТСЖ «Дом с часами» Олег Викторович заявил редакции Atas.Info, что предлагаемые меры являются ничем иным, как косметическим ремонтом, в то время как здание, признанное памятником архитектуры регионального значения, нуждается в более серьезных работах, которые остановят разрушение одной из самых известных построек Новосибирска в стиле конструктивизм.