Железнодорожница спасла женщину от гибели под поездом в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В Новосибирске на железнодорожной станции «Западная площадка» зазевавшуюся женщину, стоявшую в опасной близости от рельсов, спасла дежурная по переезду Наталья Мельцас. Рискуя собственной жизнью, железнодорожница вытолкнула женщину из зоны движения, сообщает паблик «АСТ-54» в ВК.
Попавший на камеру наблюдения инцидент больше походит на эпизод напряженного кинобоевика.
В итоге никто не пострадал. Почему спасенная сибирячка не реагировала на приближающийся и подававший сигналы поезд, пока неизвестно. Судя по всему, дежурную сейчас ждет заслуженная награда.