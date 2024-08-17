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Железнодорожница спасла женщину от гибели под поездом в Новосибирске

Железнодорожница спасла женщину от гибели под поездом в Новосибирске

17 августа 2024, 04:09
Фото: 1MI
В Новосибирске дежурная по железнодорожному переезду буквально вытолкнула женщину из-под несущегося состава и спасла ей жизнь.

В Новосибирске на железнодорожной станции «Западная площадка» зазевавшуюся женщину, стоявшую в опасной близости от рельсов, спасла дежурная по переезду Наталья Мельцас. Рискуя собственной жизнью, железнодорожница вытолкнула женщину из зоны движения, сообщает паблик «АСТ-54» в ВК.

Попавший на камеру наблюдения инцидент больше походит на эпизод напряженного кинобоевика.

В итоге никто не пострадал. Почему спасенная сибирячка не реагировала на приближающийся и подававший сигналы поезд, пока неизвестно. Судя по всему, дежурную сейчас ждет заслуженная награда.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Спасение#Поезд#Железнодорожники
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