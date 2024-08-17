Жилой деревянный барак вспыхнул утром в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска в субботу, 17 августа вспыхнул жилой деревянный барак на улице Римского-Корсакова, 7. Об инциденте сообщила жительница соседнего дома, в пять утра почувствовавшая сильный запах гари и немедленно сообщившая об этом на пульт оперативного дежурного.