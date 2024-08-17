Жилой деревянный барак вспыхнул утром в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Ленинском районе Новосибирска в субботу, 17 августа вспыхнул жилой деревянный барак на улице Римского-Корсакова, 7. Об инциденте сообщила жительница соседнего дома, в пять утра почувствовавшая сильный запах гари и немедленно сообщившая об этом на пульт оперативного дежурного.
Очаг пламени находился на лестничной площадке первого подъезда. До приезда пожарных из здания сумели самостоятельно выйти 12 человек. Еще пятерым жителям, в том числе двум несовершеннолетним детям помогли эвакуироваться сотрудники МЧС.
На ликвидацию возгорания ушло не более 10 минут. Теперь предстоит выяснить причину происшествия, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.