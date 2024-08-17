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Жилой деревянный барак вспыхнул утром в Новосибирске

Жилой деревянный барак вспыхнул утром в Новосибирске

17 августа 2024, 09:29
Фото: 1MI
Среди эвакуированных из загоревшегося барака жильцов, были два несовершеннолетних ребенка, следует из сообщения управления МЧС по Новосибирской области.

В Ленинском районе Новосибирска в субботу, 17 августа вспыхнул жилой деревянный барак на улице Римского-Корсакова, 7. Об инциденте сообщила жительница соседнего дома, в пять утра почувствовавшая сильный запах гари и немедленно сообщившая об этом на пульт оперативного дежурного.

Очаг пламени находился на лестничной площадке первого подъезда. До приезда пожарных из здания сумели самостоятельно выйти 12 человек. Еще пятерым жителям, в том числе двум несовершеннолетним детям помогли эвакуироваться сотрудники МЧС.

На ликвидацию возгорания ушло не более 10 минут. Теперь предстоит выяснить причину происшествия, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Пожар#МЧС#Эвакуация#Деревянный барак
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