Агрессивными подростками в Новосибирске заинтересовался Александр Бастрыкин

Поводом стали сообщения в социальных сетях о нападении группы подростков на мужчину в районе улицы Оловозаводская. 15 августа хулиганы набросились на свою жертву во дворе дома, повалили его землю и жестоко избили. По словам местных жителей, они неоднократно жаловались в полицию на действия молодежной группировки, однако никакой реакции не было.