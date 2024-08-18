Агрессивными подростками в Новосибирске заинтересовался Александр Бастрыкин

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Руководитель Следкома Александр Бастрыкин потребовал от главы регионального управления по Новосибирской области Евгения возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования бесчинств подростковой банды в Кировском районе.
Поводом стали сообщения в социальных сетях о нападении группы подростков на мужчину в районе улицы Оловозаводская. 15 августа хулиганы набросились на свою жертву во дворе дома, повалили его землю и жестоко избили. По словам местных жителей, они неоднократно жаловались в полицию на действия молодежной группировки, однако никакой реакции не было.
Контролировать действия новосибирских следователей будут сотрудники центрального аппарата ведомства, подчеркнули в пресс-службе Следкома России.
Пока неизвестна реакция Александра Бастрыкина на обращение активиста из Новосибирска по поводу сноса стелы памяти участникам Великой Отечестенной войны. Это событие вызвало большой общественный резонанс, глава Следкома поручил возбудить дело. В итоге стелу вернули на место, однако, считает сибиряк, местные следователи не стали досконально изучать причины произошедшего. В итоге никто из виновных так и не был наказан.