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Банда подростков терроризирует жителей Кировского района

Агрессивными подростками в Новосибирске заинтересовался Александр Бастрыкин

18 августа 2024, 03:21
Фото: 1MI
Банда подростков терроризирует жителей Кировского района
Глава Следственного комитета дал указание возбудить уголовное дело из-за нападения несовершеннолетних на мужчину в Кировском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель Следкома Александр Бастрыкин потребовал от главы регионального управления по Новосибирской области Евгения возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования бесчинств подростковой банды в Кировском районе.

Поводом стали сообщения в социальных сетях о нападении группы подростков на мужчину в районе улицы Оловозаводская. 15 августа хулиганы набросились на свою жертву во дворе дома, повалили его землю и жестоко избили. По словам местных жителей, они неоднократно жаловались в полицию на действия молодежной группировки, однако никакой реакции не было.

Контролировать действия новосибирских следователей будут сотрудники центрального аппарата ведомства, подчеркнули в пресс-службе Следкома России.

Пока неизвестна реакция Александра Бастрыкина на обращение активиста из Новосибирска по поводу сноса стелы памяти участникам Великой Отечестенной войны. Это событие вызвало большой общественный резонанс, глава Следкома поручил возбудить дело. В итоге стелу вернули на место, однако, считает сибиряк, местные следователи не стали досконально изучать причины произошедшего. В итоге никто из виновных так и не был наказан.

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#Происшествия#Новосибирск#Подростки#Следком#Бастрыкин
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