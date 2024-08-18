Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения с молотком в Новосибирске

В итоге взрослый мужчина достал молоток и набросился на юношу. По данным силовиков, он нанес не менее 10 ударов, после чего покинул магазин. Злоумышленник был задержан по горячим следам, его действия могут подпадать под статью Уголовного кодекса «Покушение на убийство».