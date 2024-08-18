Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения с молотком в Новосибирске

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Published Сегодня, 03:38
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения с молотком на 18-летнего юношу в магазине, торгующем цветами. Инцидент произошел 16 августа в помещении по адресу Героев революции, 16.
Причина возникновения конфликта до конца не известна. Очевидцы выдвигают разные версии: по одной из них молодой человек вступился за продавца, которому начал грубить покупатель, по другой — парень отказался пожать руку одному из посетителей цветочного салона.
В итоге взрослый мужчина достал молоток и набросился на юношу. По данным силовиков, он нанес не менее 10 ударов, после чего покинул магазин. Злоумышленник был задержан по горячим следам, его действия могут подпадать под статью Уголовного кодекса «Покушение на убийство».
В конце 2023 года суд в Новосибирске отправил в колонию на три года дебошира, который угрожал молотком прибывшим на вызов полицейским.