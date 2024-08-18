Бывший подрядчик станции «Спортивная» требует банкротства МП «Метро МиР»

Строительство станции «Спортивная» было запланировано еще во времена СССР, однако к осуществлению планов приступили только в 2019 году. Предполагалось, что станция примет первых пассажиров летом 2022, одновременно с окончанием строительства нового ледового дворца спорта в пойме Оби. Но сроки сдачи неоднократно переносили, ссылалась на эффект от западных санкций. Сейчас станция практически готова, однако ее проект с внесенными измненениями до сих пор не получил всех необходимых согласований.