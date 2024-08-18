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Мэрия не может назвать сроков ввода станции в эксплуатацию

Бывший подрядчик станции «Спортивная» требует банкротства МП «Метро МиР»

18 августа 2024, 04:12
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Мэрия не может назвать сроков ввода станции в эксплуатацию
В Новосибирске принят к производству иск с требованием признать несостоятельным заказчика строительства станции метрополитена.

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск ООО «СпецТрансСтрой» к муниципальному предприятию «Метро МиР». Бывший подрядчик строительства станции метро «Спортивная» требует признать муниципальную структуру банкротом. «Метро МиР» выступает заказчиком постройки станции метрополитена.

Как следует из материалов Картотеки арбитражных дел, сумма иска составляет более 228 млн рублей. Речь идет о долге муниципалитета перед «СпецТрансСтроем», который был признан арбитражным судом в феврале 2023 года, но до сих пор так и не погашен.

До этого экс-подрядчик подал иск к «Метро МиР» с требованием признать незаконным расторжение в одностороннем порядке контракта на строительство станции. О таком решении мэрии стало известно 8 августа.

Строительство станции «Спортивная» было запланировано еще во времена СССР, однако к осуществлению планов приступили только в 2019 году. Предполагалось, что станция примет первых пассажиров летом 2022, одновременно с окончанием строительства нового ледового дворца спорта в пойме Оби. Но сроки сдачи неоднократно переносили, ссылалась на эффект от западных санкций. Сейчас станция практически готова, однако ее проект с внесенными измненениями до сих пор не получил всех необходимых согласований.

В мэрии Новосибирска не могут назвать сроки сдачи станции метро «Спортивная»
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#Новосибирск#Банкротство#Арбитражный суд#Станция "Спортивная"#Метро МиР
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