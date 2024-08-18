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Нарушителя задержали на пограничном КПП при попытке выехать из России

Мигранта с фальшивым паспортом поймали в Новосибирской области

18 августа 2024, 04:30
Фото: 1MI
Нарушителя задержали на пограничном КПП при попытке выехать из России
Гражданин Армении использовал поддельный документ, чтобы легализоваться в России, рассказали в региональном Судебном департаменте.

Суд Караскуского района Новосибирской области оштрафовал гражданина Армении на 30 тысяч рублей за попытку оформить документы для легального проживания в России по фальшивому армянскому паспорту. Как выяснилось в суде, мужчина ранее приехал в регион без действительного паспорта Республики Армения, но купил фальшивое удостоверение личности.

В 2024 году он решил соблюсти все формальности и отправился за границу, чтобы купить там миграционную карту. Но при попытке пресечения российской границы на КПП «Павловка» был задержан пограничниками, распознавшими поддельный паспорт.

Какова будет дальнейшая судьба хитрого армянина, в Судебном департаменте по Новосибирской области не сообщили.

В Новосибирске регулярно проводят рейды в поисках мигрантов-нелегалов, у многих из которых обнаруживают поддельные документы.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Нелегалы#Граница#Мигрант#Поддельный паспорт
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