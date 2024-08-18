Мигранта с фальшивым паспортом поймали в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Суд Караскуского района Новосибирской области оштрафовал гражданина Армении на 30 тысяч рублей за попытку оформить документы для легального проживания в России по фальшивому армянскому паспорту. Как выяснилось в суде, мужчина ранее приехал в регион без действительного паспорта Республики Армения, но купил фальшивое удостоверение личности.
В 2024 году он решил соблюсти все формальности и отправился за границу, чтобы купить там миграционную карту. Но при попытке пресечения российской границы на КПП «Павловка» был задержан пограничниками, распознавшими поддельный паспорт.
Какова будет дальнейшая судьба хитрого армянина, в Судебном департаменте по Новосибирской области не сообщили.
В Новосибирске регулярно проводят рейды в поисках мигрантов-нелегалов, у многих из которых обнаруживают поддельные документы.