Проект металлургического завода в Искитиме не прошел экспертизу

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Проектная документация для строительства металлургического завода в городе Искитим Новосибирской области не прошла экологическую экспертизу. Об этом со ссылкой на собственные источники в региональном правительстве редакции Atas.Info сообщил гражданский активист Артем Фролов.
«В проекте есть существенные нарушения, которые не позволяют строить этот завод. Проект вернули назад, сейчас, как я понимаю, ЮМПЗ готовит новый проект и выность его на общественные слушания. То есть, грубо говоря, эта тема откатывается к началу», — говорит Фролов.
Официального подтверждения это информации на момент публикации нет. Однако косвенным свидетельством может служить то, что администрация Искитима объявила о проведении новых общественных слушаний по проекту завода. Они назначены на 20 сентября и пройдут в самом крупном городском зале, в ДК «Молодость».
Планы строительства в Искитиме металлургического производства вызвали возмущение многих горожан. Скандал вокруг желания бизнесменов запустить в городе, атмосфера которого считается одной из самых грязных в стране, завод первой категории по негативному воздействию на окружающую среду, продолжается с начала 2024 года.