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Металлургическое производство сопровождается обильными вредными выбросами в атмосферу

Проект металлургического завода в Искитиме не прошел экспертизу

18 августа 2024, 07:40
Фото: 1MI
Металлургическое производство сопровождается обильными вредными выбросами в атмосферу
Документация для строительства «Южно-сибирского металлопрокатного завода» (ЮМПЗ) в Новосибирской области не соответствует экологическим требованиям к такого рода производствам, сообщили активисты.

Проектная документация для строительства металлургического завода в городе Искитим Новосибирской области не прошла экологическую экспертизу. Об этом со ссылкой на собственные источники в региональном правительстве редакции Atas.Info сообщил гражданский активист Артем Фролов.

«В проекте есть существенные нарушения, которые не позволяют строить этот завод. Проект вернули назад, сейчас, как я понимаю, ЮМПЗ готовит новый проект и выность его на общественные слушания. То есть, грубо говоря, эта тема откатывается к началу», — говорит Фролов.
Митинг против строительства металлургического завода прошел в Искитиме
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Официального подтверждения это информации на момент публикации нет. Однако косвенным свидетельством может служить то, что администрация Искитима объявила о проведении новых общественных слушаний по проекту завода. Они назначены на 20 сентября и пройдут в самом крупном городском зале, в ДК «Молодость».

Планы строительства в Искитиме металлургического производства вызвали возмущение многих горожан. Скандал вокруг желания бизнесменов запустить в городе, атмосфера которого считается одной из самых грязных в стране, завод первой категории по негативному воздействию на окружающую среду, продолжается с начала 2024 года.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Скандал#Искитим#Экспертиза#Металлургический завод
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