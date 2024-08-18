Проект металлургического завода в Искитиме не прошел экспертизу

Официального подтверждения это информации на момент публикации нет. Однако косвенным свидетельством может служить то, что администрация Искитима объявила о проведении новых общественных слушаний по проекту завода. Они назначены на 20 сентября и пройдут в самом крупном городском зале, в ДК «Молодость».