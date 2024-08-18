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Моторную называют одной из самых разбитых улиц в Новосибирске

В Новосибирске намерены отремонтировать дорогу у Димитровского моста

18 августа 2024, 09:44
Фото: 1MI
Моторную называют одной из самых разбитых улиц в Новосибирске
Объявлен аукцион на разработку проекта капитального ремонта отрезка улицы Моторной, следует из материалов сайта госзакупок.

Муниципальное «Управление дорожного строительства» объявило конкурс на разработку проекта капремонта отрезка улицы Моторной в Ленинском районе Новосибирска, около дамбы Димитровского моста. Согласно аукционной документации, речь идет об отрезке от пересечения с улицей 1-я Шоссейная до проезда Энергетиков.

Помимо проекта восстановления асфальтобетонного покрытия, проект должен предусматривать устройство перекрестков с другими улицами и ремонт тротуаров вдоль Моторной.

Победитель тендера должен предоставить готовую документацию не позднее конца июля 2025 года. Начальная стоимость контракта составляет 8,3 млн рублей.

Улица Моторная — одна из самых разбитых в Новосибирске. Водители постоянно жалуются на колею и ямы в асфальте. А после дождей улица, лишенная ливневой канализации, превращается в настоящее озеро.

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