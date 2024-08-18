В Новосибирске намерены отремонтировать дорогу у Димитровского моста

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Муниципальное «Управление дорожного строительства» объявило конкурс на разработку проекта капремонта отрезка улицы Моторной в Ленинском районе Новосибирска, около дамбы Димитровского моста. Согласно аукционной документации, речь идет об отрезке от пересечения с улицей 1-я Шоссейная до проезда Энергетиков.
Помимо проекта восстановления асфальтобетонного покрытия, проект должен предусматривать устройство перекрестков с другими улицами и ремонт тротуаров вдоль Моторной.
Победитель тендера должен предоставить готовую документацию не позднее конца июля 2025 года. Начальная стоимость контракта составляет 8,3 млн рублей.
Улица Моторная — одна из самых разбитых в Новосибирске. Водители постоянно жалуются на колею и ямы в асфальте. А после дождей улица, лишенная ливневой канализации, превращается в настоящее озеро.