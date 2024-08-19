Более 50 тысяч долларов пыталась вывезти в Китай авиапассажирка из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Пассажирка рейса Новосибирск-Пекин прошла по «зеленому» коридору с сумкой с деньгами. Там у нее была крупная сумма долларов (57 тысяч), а также 78 тысяч вон и 55 юаней.
Дело в том, что такие деньги нужно декларировать, да и в России действует запрет на вывоз более чем 10 тысяч долларов. При досмотре сибирячку остановили.
Сейчас возбуждено дело по факту контрабанды денег в крупном размере. Всю валюту изъяли, далее этот инцидент будет рассматривать уже суд и принимать соответствующее решение.
На границе между Новосибирском и Казахстаном остановили перекупщика, который вез нелегальные iPhone.