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Женщина везла крупную сумму

Более 50 тысяч долларов пыталась вывезти в Китай авиапассажирка из Новосибирска

19 августа 2024, 09:22
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Женщина везла крупную сумму
Женщина пыталась вывезти из Новосибирска иностранную валюту в большом количестве, о чем сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Пассажирка рейса Новосибирск-Пекин прошла по «зеленому» коридору с сумкой с деньгами. Там у нее была крупная сумма долларов (57 тысяч), а также 78 тысяч вон и 55 юаней.

Дело в том, что такие деньги нужно декларировать, да и в России действует запрет на вывоз более чем 10 тысяч долларов. При досмотре сибирячку остановили.

Сейчас возбуждено дело по факту контрабанды денег в крупном размере. Всю валюту изъяли, далее этот инцидент будет рассматривать уже суд и принимать соответствующее решение.

На границе между Новосибирском и Казахстаном остановили перекупщика, который вез нелегальные iPhone.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Таможня
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