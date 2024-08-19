Что обязательно надо купить ребенку к школе — всё самое нужное в 5 карточках

Занятия по развитию навыков изобразительного искусства проходят в школах с 1 по 8 класс. Без расходных материалов не обойтись. Причем их придется докупать по мере использования. Цены на них зависят от бренда, а также качества. Так, набор цветной бумаги в 16 листов можно купить от 80 рублей. Набор акварельных красок на популярном маркетплейсе можно приобрести от 200 рублей, гуаши — от 400. Фломастеры в 36 цветов на распродаже можно урвать там же от 300 рублей.