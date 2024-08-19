Что обязательно надо купить ребенку к школе — всё самое нужное в 5 карточках

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Ранее эксперты подсчитали, что купить ранец можно и за 1,2 тысячи и за 8 тысяч рублей. Модели подороже будут более удобными (или более трендовыми, что не вовсе не гарантирует комфорт при носке). письменный стол. Хороший стол для домашней работы можно взять за около 5 тысяч рублей, а компьютерное кресло — за 3 тысячи.
Не забудьте нужные мелочи. Флешку на 16 «гигов» можно купить в районе 350 рублей.
Занятия по развитию навыков изобразительного искусства проходят в школах с 1 по 8 класс. Без расходных материалов не обойтись. Причем их придется докупать по мере использования. Цены на них зависят от бренда, а также качества. Так, набор цветной бумаги в 16 листов можно купить от 80 рублей. Набор акварельных красок на популярном маркетплейсе можно приобрести от 200 рублей, гуаши — от 400. Фломастеры в 36 цветов на распродаже можно урвать там же от 300 рублей.
Физическое развитие не менее важно, чем творческое. Ребенку предстоит бегать, прыгать, лазить по канату. Одежда для этих экзерсисов нужна соответствующая. Если не особо придираться к торговым маркам, то спортивную форму можно взять и за 1,7 тысячи рублей, кроссовки — за 900 рублей. Главное, чтобы чадо не предъявило родителям за бренд. Вернее, его отсутствие.
10 базовых 12-листовых тетрадей обойдутся от 100 рублей. 10 «предметных» тетрадей по 36 листов обнаружены стоимостью 600 рублей. 20 шариковых ручек популярного бренда — за 400 с лишним рублей. Производители выпускают и готовые наборы, предусмотрительно собранные за родителей. Так, набор из 50 предметов на маркетплейсах можно взять за 1,8 тысячи рублей. Другое дело, что далеко не все предметы могут пригодиться, а вот нужного, наоборот, может в таком наборе не оказаться.
Школьная администрация приветствует строгие образы и простой крой. Так что родителям можно особо не фантазировать. Мальчикам вполне хватит классических брюк и пары-тройки рубашек. Общий чек получится в районе 2 тысяч рублей (из расчета 800 рублей за брюки и по 600 — за рубашку).
Девочки могут выбрать как брюки, так и юбки, платья. А можно всё сразу. Брюки можно взять и за 600 рублей, платье и юбку — за 700 рублей.
К слову, в этом году ученики придут в школьные стены не 1, а 2 сентября. Мы объясняли, почему.
Еще психолог дал советы, как подготовить ребенка к школе, включая ранние подъемы по будильнику. Родителям тоже будет чему поучиться.