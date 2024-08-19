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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Что обязательно надо купить ребенку к школе, напомнили новосибирцам

Что обязательно надо купить ребенку к школе — всё самое нужное в 5 карточках

19 августа 2024, 10:15
Фото: 1MI

Что обязательно надо купить ребенку к школе, напомнили новосибирцам

1 сентября всё ближе, а это значит, что остается совсем немного времени, чтобы озадачиться подготовкой к новому учебному году. Рассказываем, что точно нужно купить к школе — сохраняйте и вперед за покупками, а если вы уже сделали это — сверьтесь с нашими карточками.

Рюкзак и его содержимое

Ранее эксперты подсчитали, что купить ранец можно и за 1,2 тысячи и за 8 тысяч рублей. Модели подороже будут более удобными (или более трендовыми, что не вовсе не гарантирует комфорт при носке). письменный стол. Хороший стол для домашней работы можно взять за около 5 тысяч рублей, а компьютерное кресло — за 3 тысячи.

Не забудьте нужные мелочи. Флешку на 16 «гигов» можно купить в районе 350 рублей.

Фото: atas.info

Несвободный художник

Занятия по развитию навыков изобразительного искусства проходят в школах с 1 по 8 класс. Без расходных материалов не обойтись. Причем их придется докупать по мере использования. Цены на них зависят от бренда, а также качества. Так, набор цветной бумаги в 16 листов можно купить от 80 рублей. Набор акварельных красок на популярном маркетплейсе можно приобрести от 200 рублей, гуаши — от 400. Фломастеры в 36 цветов на распродаже можно урвать там же от 300 рублей.

Фото: atas.info

В здоровом теле

Физическое развитие не менее важно, чем творческое. Ребенку предстоит бегать, прыгать, лазить по канату. Одежда для этих экзерсисов нужна соответствующая. Если не особо придираться к торговым маркам, то спортивную форму можно взять и за 1,7 тысячи рублей, кроссовки — за 900 рублей. Главное, чтобы чадо не предъявило родителям за бренд. Вернее, его отсутствие.

Фото: atas.info

Школьная канцелярия

10 базовых 12-листовых тетрадей обойдутся от 100 рублей. 10 «предметных» тетрадей по 36 листов обнаружены стоимостью 600 рублей. 20 шариковых ручек популярного бренда — за 400 с лишним рублей. Производители выпускают и готовые наборы, предусмотрительно собранные за родителей. Так, набор из 50 предметов на маркетплейсах можно взять за 1,8 тысячи рублей. Другое дело, что далеко не все предметы могут пригодиться, а вот нужного, наоборот, может в таком наборе не оказаться.

Фото: atas.info

Одеть Надежду

Школьная администрация приветствует строгие образы и простой крой. Так что родителям можно особо не фантазировать. Мальчикам вполне хватит классических брюк и пары-тройки рубашек. Общий чек получится в районе 2 тысяч рублей (из расчета 800 рублей за брюки и по 600 — за рубашку).

Девочки могут выбрать как брюки, так и юбки, платья. А можно всё сразу. Брюки можно взять и за 600 рублей, платье и юбку — за 700 рублей.

Фото: atas.info

К слову, в этом году ученики придут в школьные стены не 1, а 2 сентября. Мы объясняли, почему.

Еще психолог дал советы, как подготовить ребенка к школе, включая ранние подъемы по будильнику. Родителям тоже будет чему поучиться.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Дети
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