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«Домклик»: Новосибирская область вошла в десятку регионов с дешевой первичкой

«Домклик»: Новосибирская область вошла в десятку регионов с дешевой первичкой

19 августа 2024, 15:40
Фото: 1MI
По состоянию на август 2024 года медианная стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Новосибирской области составила от 136,8 тысячи рублей. Это десятое место в рейтинге среди крупнейших регионов России.

Как пишет издание, сервис недвижимости «Домклик» от Сбербанка составил рейтинг крупнейших регионов России с наименьшими ценами на жилье на первичном рынке (по среднероссийским меркам). Эксперты брали за основу данные из объявлений о продаже квартир в новостройках в начале августа этого года. В статистику вошли регионы с городами, население которых составляет более 1 миллиона человек. Об этом пишет издание properm.

Верхнюю позицию в этом рейтинге заняла Волгоградская область, в которой, согласно данным сервиса «Домклик», зафиксирована самая низкая цена жилье в новостройках: в августе текущего года медианная стоимость квадратного метра квартир в строящихся МКД составила от 108,1 тысячи рублей.

Следующими идут Самарская область с ценой от 113,6 тысячи рублей и Воронежская область со стоимостью квадратного метра от 114,2 тысячи рублей, занявшие соответственно второе и третье места. Челябинская область расположилась на четвертой строчке с ценой от 122 тысяч рублей, а Красноярский край — на пятой (от 128 тыс.). Шестое место занимает Пермский край, где стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет от 129,4 тысячи рублей.

Также топ-10 рейтинга «Домклик» вошли Омская область, Башкортостан, Ростовская и Новосибирская области — в этих регионах стоимость квадратного метра жилья в новостройках составила от 132,2 до 136,8 тысячи рублей.

Ранее сервис «Домклик» сообщил о падении спроса на рынке нового жилья в российских регионах. Главной причиной этого указывается сворачивание льготных ипотечных программ, включая ужесточение условий программы «Семейная ипотека» и завершение программы господдержки. После изменения правил выдачи ипотечных кредитов, которые становятся все более адресными, объемы кредитования в данном секторе снизились: в июле Сбербанк выдал лишь 10,8 тыс. ипотек на жилье в новостройках, что значительно меньше по сравнению с 33,2 тыс. в апреле, мае и июне. Еще более низкие показатели были зафиксированы в начале 2024 года — всего 8,4 тыс. ипотек. В это время в России также вводились новые ограничения на рынке новостроек, приобретаемых через льготные ипотечные программы.

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