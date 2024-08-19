«Домклик»: Новосибирская область вошла в десятку регионов с дешевой первичкой

Ранее сервис «Домклик» сообщил о падении спроса на рынке нового жилья в российских регионах. Главной причиной этого указывается сворачивание льготных ипотечных программ, включая ужесточение условий программы «Семейная ипотека» и завершение программы господдержки. После изменения правил выдачи ипотечных кредитов, которые становятся все более адресными, объемы кредитования в данном секторе снизились: в июле Сбербанк выдал лишь 10,8 тыс. ипотек на жилье в новостройках, что значительно меньше по сравнению с 33,2 тыс. в апреле, мае и июне. Еще более низкие показатели были зафиксированы в начале 2024 года — всего 8,4 тыс. ипотек. В это время в России также вводились новые ограничения на рынке новостроек, приобретаемых через льготные ипотечные программы.