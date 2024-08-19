Эксперт рассказал о главной проблеме энергосистемы Приморского края

Как пишет «Ридус», эксперт в качестве основной причины сбоя в системе электроснабжения назвал отставание ее развития от роста потребностей региона. По его словам, в Приморском крае давно наблюдается дефицит мощностей. В последние несколько лет регион активно развивается, через него проходят транспортные потоки. И в этом отношении не хватает мощностей по производству электроэнергии. При этом, по словам эксперта, есть определенный запас, но интенсивность потребления выше, чем ввода в эксплуатацию новых объектов.