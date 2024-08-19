Эксперты сравнили российские и европейские авиакомпании — кто лучше?

Комфорт для пассажиров во время перелета — едва ли не самая главная вещь, особенно на больших расстояниях. Никому не хочется страдать от затекших ног и не иметь возможности сесть поудобнее, если расстояние между пассажирскими креслами невелико, а купить билет подороже на место с увеличенным расстоянием не хочется с точки зрения финансов.