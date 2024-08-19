Эксперты сравнили российские и европейские авиакомпании — кто лучше?

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Комфорт для пассажиров во время перелета — едва ли не самая главная вещь, особенно на больших расстояниях. Никому не хочется страдать от затекших ног и не иметь возможности сесть поудобнее, если расстояние между пассажирскими креслами невелико, а купить билет подороже на место с увеличенным расстоянием не хочется с точки зрения финансов.
В России принято жаловаться на этот недостаток, но проведенное английским сайтом с советами экспертов Which? исследование показало, что во многих известных европейских авиакомпаниях дело с комфортом обстоит точно так же.
У отечественных путешественников принято считать, что самые неудобные кресла в лайнерах бюджетной авиакомпании «Победа». Стандартное расстояние между креслом пассажира и передним креслом равняется 73 сантиметрам.
В то же время у венгерского лоукостера Wizz Air, популярного перевозчика TUI (Турция) и TAP Portugal шаг кресел — 71 сантиметр.
У бюджетной авиакомпании Vueling из Испании, British Airways и EasyJet (Великобритания) — 73 сантиметра, как и у «Победы».
А вот пассажирам Ryanair (Ирландия) и немецкой Lufthansa в полете будет удобнее, но ненамного. Между креслами там уже 76 сантиметров, но разница так или иначе совсем небольшая.