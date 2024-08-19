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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Исследование: 40% самарских детей увлечены компьютерными играми

19 августа 2024, 17:02
Из опроса ясно, что в Roblox играют 13% детей, а в Minecraft 12%. Далее следуют различные симуляторы футбола на компьютере, «Танки» и Standoff 2.

Достаточно популярны и настольные игры. У 16% родителей дети с удовольствием проводят время за шахматами, «Монополией», картами, лото, любят «Имаджинариум» и Scrabble.

По мнению каждого шестого родителя, у их ребенка в приоритете различные спортивные игры. Догонялки, прятки, салки, катание на велосипедах популярны среди ребят каждого девятого родителя, пишет sovainfo.ru.

А про дочки-матери, игры в школу, куклы и машинки вспомнили только 4% опрошенных.

Еще 24% уверены, что дети почти не играют в компьютер. 11% утверждают, что их сыновья и дочери не тратят время зря, а рисуют, поют, танцуют и читают книги

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