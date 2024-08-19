Исследование: 40% самарских детей увлечены компьютерными играми

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Достаточно популярны и настольные игры. У 16% родителей дети с удовольствием проводят время за шахматами, «Монополией», картами, лото, любят «Имаджинариум» и Scrabble.
По мнению каждого шестого родителя, у их ребенка в приоритете различные спортивные игры. Догонялки, прятки, салки, катание на велосипедах популярны среди ребят каждого девятого родителя, пишет sovainfo.ru.
А про дочки-матери, игры в школу, куклы и машинки вспомнили только 4% опрошенных.
Еще 24% уверены, что дети почти не играют в компьютер. 11% утверждают, что их сыновья и дочери не тратят время зря, а рисуют, поют, танцуют и читают книги