Избивший молотком посетителя цветочного магазина встретит осень в СИЗО в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
43-летнего Вечтомова обвиняют в покушении на убийство. 16 августа он зашел в цветочный отдел на улице Героев Революции в Первомайском районе и сначала повздорил, а затем стал бить молотком по телу оппонента.
Следствие пришло к выводу, что молодой мужчина выжил благодаря тому, что сопротивлялся, а окружающие отобрали у нападавшего молоток.
Позже мужчина вернулся в тот же отдел узнать, выжил ли потерпевший. Все визиты странного посетителя попалив объектив видеокамеры.
Историей заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, он поручил возбудить уголовное дело.
11 августа пьяный мужчина с обломком железной трубы напал на 4-летнего мальчика. Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд счел, что мужчина действовал осознанно.