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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:38

Избивший молотком посетителя цветочного магазина встретит осень в СИЗО в Новосибирске

Избивший молотком посетителя цветочного магазина встретит осень в СИЗО в Новосибирске

19 августа 2024, 11:36
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Судья отправил Романа Вечтомова под стражу до 17 октября, рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.

43-летнего Вечтомова обвиняют в покушении на убийство. 16 августа он зашел в цветочный отдел на улице Героев Революции в Первомайском районе и сначала повздорил, а затем стал бить молотком по телу оппонента.

Следствие пришло к выводу, что молодой мужчина выжил благодаря тому, что сопротивлялся, а окружающие отобрали у нападавшего молоток.

Позже мужчина вернулся в тот же отдел узнать, выжил ли потерпевший. Все визиты странного посетителя попалив объектив видеокамеры.

Историей заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, он поручил возбудить уголовное дело.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

11 августа пьяный мужчина с обломком железной трубы напал на 4-летнего мальчика. Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд счел, что мужчина действовал осознанно.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Суд
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