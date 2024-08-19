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Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

Когда хочется еще солнца: куда поехать купаться в сентябре из Новосибирска?

Когда хочется еще солнца: куда поехать купаться в сентябре из Новосибирска?

19 августа 2024, 17:17
Фото: russia.travel
У новосибирцев, вынужденных все лето провести в небывало жарком и душном мегаполисе есть несколько интересных возможностей устроить себе пляжный сентябрьский отпуск.
Сюжет
Туризм

Новосибирцы еще будут долго обсуждать и вспоминать лето 2024 года, которое наверняка побьет все рекорды по температуре воздуха. Горожане при малейшей возможности стремились ближе к воде, создавая аншлаги на официальных пляжах и местах, где купание запрещено.

Особенную тоску наверняка испытывали граждане, у которых отпуск был запланирован на сентябрь. При обычном рабочем графике каждый день на Обское море не наездишься. Но у таких новосибирцев есть прекрасная возможность продлить лето безо всякой Турции и Таиланда.

Сочи

Конечно, первым делом мы вспоминаем наше черноморское побережье. В Сочи как раз наступит бархатный сезон, курортники с детьми разъедутся, и можно будет спокойно отдохнуть.

Хотя сентябрьское солнце уже не так печет, загореть под ним можно.Хотя сентябрьское солнце уже не так печет, загореть под ним можно.
Хотя сентябрьское солнце уже не так печет, загореть под ним можно.
Фото: 1MI

Температура в Сочи не будет опускаться ниже 25 градусов тепла, но в этом сентябре синоптики обещают частые дожди. Зато температура воды в Черном море будет +23 градуса.

Билет на 1 сентября на рейс Новосибирск-Адлер и обратно после двух недель у теплого моря стоит около 33 тысяч рублей. Из предложений по жилью самым выгодным оказалось поселиться на базе отдыха в поселке Вардане: койка в двухместном номере обойдется в 7700 рублей.

Понятно, что за такие деньги особого комфорта вам не предоставят, но выбор вариантов подороже весьма широк.

Иссык-Куль

А почему бы не съездить в сентябре в Киргизию? Знатоки утверждают, что самое большое количество туристов на озере Иссык-Куль в августе, а в сентябре их поток снижается, соответственно снижаются и цены.

Некоторые туристы из России умудряются приезжать на Иссык-Куль дважды в год.Некоторые туристы из России умудряются приезжать на Иссык-Куль дважды в год.
Некоторые туристы из России умудряются приезжать на Иссык-Куль дважды в год.
Фото: соцсети

Помимо пляжного отдыха на Иссык-Куле популярна рыбалка на иссык-кульских чебачков, прогулки по окрестным горам и дегустация блюд местной кухни. Гиды покатают вас на внедорожниках, а по озеру можно поплавать на быстром катере, или на парусной яхте.

Температуру в Киргизии обещают, как и в Сочи — 25 градусов тепла. Вода в озере постепенно охлаждается, но купание в сентябре будет прекрасным. Температура в Иссык-Куле в первый месяц осени составляет около +22.

Билет на 1 сентября до Бишкека и обратно обойдется в 29 тысяч рублей. До самого озера можно доехать на автобусе, маршрутке или такси прямо от аэропорта. Путь довольно неблизкий — около 400 километров. Такси будет стоить 25-30 долларов, остальные виды транспорта — дешевле. Сейчас курс рубля и киргизского сома примерно одинаков. Въехать в Киргизию можно по внутреннему российскому паспорту.

На Иссык-Куле настоящему путешественнику можно будет остановиться в палатке — за ее установку возьмут примерно тысячу сомов. Добавив еще 500 сомов, есть возможность поселиться в настоящей юрте, причем с завтраком. Ночевка в гостевом доме всего в полукилометре от Иссык-Куля плюс завтрак — примерно 3500 сомов.

Байкал

Как не странно, но на считающемся холодным озере Байкал в сентябре тоже можно и позагорать, и даже искупаться. Из-за обилия солнечных дней вода в нем прогревается постепенно, но необходимо знать один секрет.

В Байкале можно купаться круглое лето, но прохладная вода многих отпугивает.В Байкале можно купаться круглое лето, но прохладная вода многих отпугивает.
В Байкале можно купаться круглое лето, но прохладная вода многих отпугивает.
Фото: Юрий Фомиченко/atas.info

Туристы обычно едут на Малое море, где масса заливов и бухт с неглубокими местами и достаточно теплой водой.

В качестве вариантов к посещению рекомендуются залив Мухор, Курминский залив и остров Ольхон. Помимо наслаждения местной природой, можно ловить рыбу, совершать прогулки на катере и веловылазки. Естественно, можно взять напрокат или привезти с собой сапборд. На Ольхоне интерес представляет также мыс Хобой, остров Огой с буддийской Ступой просветления и местный Краеведческий музей с интересной экскурсией.

Ради омуля и байкальских закатов люди преодолевают тысячи километров!Ради омуля и байкальских закатов люди преодолевают тысячи километров!
Ради омуля и байкальских закатов люди преодолевают тысячи километров!
Фото: Юрий Фомиченко/atas.info

И отдельная часть поездки — это омуль: малосоленый, горячего и холодного копчения, в виде ухи, или запеченный собственноручно на решетке. Некоторые ценят сагудай: сырую рыбу, посыпанную солью и луком.

Стоимость авиабилета Новосибирск-Иркутск-Новосибирск на 1 сентября и ближние даты начинается с 14 тысяч рублей. От Иркутска до вышеперечисленных мест можно добраться на такси, маршрутках или на автобусе. Такси обойдется в 35-40 долларов, если ехать в самую дальнюю точку — остров Ольхон. Переправа на остров на пароме — это отдельное приключение.

Стоимость проживания в одноместном номере на одной из турбаз поселка Хужир (на Ольхоне) в сентябре составит примерно полторы тысячи рублей в сутки. В зависимости от степени комфорта и предоставления завтраков цена может меняться.

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