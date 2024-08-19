Когда хочется еще солнца: куда поехать купаться в сентябре из Новосибирска?

Билет на 1 сентября до Бишкека и обратно обойдется в 29 тысяч рублей. До самого озера можно доехать на автобусе, маршрутке или такси прямо от аэропорта. Путь довольно неблизкий — около 400 километров. Такси будет стоить 25-30 долларов, остальные виды транспорта — дешевле. Сейчас курс рубля и киргизского сома примерно одинаков. Въехать в Киргизию можно по внутреннему российскому паспорту.