Когда хочется еще солнца: куда поехать купаться в сентябре из Новосибирска?

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Новосибирцы еще будут долго обсуждать и вспоминать лето 2024 года, которое наверняка побьет все рекорды по температуре воздуха. Горожане при малейшей возможности стремились ближе к воде, создавая аншлаги на официальных пляжах и местах, где купание запрещено.
Особенную тоску наверняка испытывали граждане, у которых отпуск был запланирован на сентябрь. При обычном рабочем графике каждый день на Обское море не наездишься. Но у таких новосибирцев есть прекрасная возможность продлить лето безо всякой Турции и Таиланда.
Конечно, первым делом мы вспоминаем наше черноморское побережье. В Сочи как раз наступит бархатный сезон, курортники с детьми разъедутся, и можно будет спокойно отдохнуть.
Температура в Сочи не будет опускаться ниже 25 градусов тепла, но в этом сентябре синоптики обещают частые дожди. Зато температура воды в Черном море будет +23 градуса.
Билет на 1 сентября на рейс Новосибирск-Адлер и обратно после двух недель у теплого моря стоит около 33 тысяч рублей. Из предложений по жилью самым выгодным оказалось поселиться на базе отдыха в поселке Вардане: койка в двухместном номере обойдется в 7700 рублей.
Понятно, что за такие деньги особого комфорта вам не предоставят, но выбор вариантов подороже весьма широк.
А почему бы не съездить в сентябре в Киргизию? Знатоки утверждают, что самое большое количество туристов на озере Иссык-Куль в августе, а в сентябре их поток снижается, соответственно снижаются и цены.
Помимо пляжного отдыха на Иссык-Куле популярна рыбалка на иссык-кульских чебачков, прогулки по окрестным горам и дегустация блюд местной кухни. Гиды покатают вас на внедорожниках, а по озеру можно поплавать на быстром катере, или на парусной яхте.
Температуру в Киргизии обещают, как и в Сочи — 25 градусов тепла. Вода в озере постепенно охлаждается, но купание в сентябре будет прекрасным. Температура в Иссык-Куле в первый месяц осени составляет около +22.
Билет на 1 сентября до Бишкека и обратно обойдется в 29 тысяч рублей. До самого озера можно доехать на автобусе, маршрутке или такси прямо от аэропорта. Путь довольно неблизкий — около 400 километров. Такси будет стоить 25-30 долларов, остальные виды транспорта — дешевле. Сейчас курс рубля и киргизского сома примерно одинаков. Въехать в Киргизию можно по внутреннему российскому паспорту.
На Иссык-Куле настоящему путешественнику можно будет остановиться в палатке — за ее установку возьмут примерно тысячу сомов. Добавив еще 500 сомов, есть возможность поселиться в настоящей юрте, причем с завтраком. Ночевка в гостевом доме всего в полукилометре от Иссык-Куля плюс завтрак — примерно 3500 сомов.
Как не странно, но на считающемся холодным озере Байкал в сентябре тоже можно и позагорать, и даже искупаться. Из-за обилия солнечных дней вода в нем прогревается постепенно, но необходимо знать один секрет.
Туристы обычно едут на Малое море, где масса заливов и бухт с неглубокими местами и достаточно теплой водой.
В качестве вариантов к посещению рекомендуются залив Мухор, Курминский залив и остров Ольхон. Помимо наслаждения местной природой, можно ловить рыбу, совершать прогулки на катере и веловылазки. Естественно, можно взять напрокат или привезти с собой сапборд. На Ольхоне интерес представляет также мыс Хобой, остров Огой с буддийской Ступой просветления и местный Краеведческий музей с интересной экскурсией.
И отдельная часть поездки — это омуль: малосоленый, горячего и холодного копчения, в виде ухи, или запеченный собственноручно на решетке. Некоторые ценят сагудай: сырую рыбу, посыпанную солью и луком.
Стоимость авиабилета Новосибирск-Иркутск-Новосибирск на 1 сентября и ближние даты начинается с 14 тысяч рублей. От Иркутска до вышеперечисленных мест можно добраться на такси, маршрутках или на автобусе. Такси обойдется в 35-40 долларов, если ехать в самую дальнюю точку — остров Ольхон. Переправа на остров на пароме — это отдельное приключение.
Стоимость проживания в одноместном номере на одной из турбаз поселка Хужир (на Ольхоне) в сентябре составит примерно полторы тысячи рублей в сутки. В зависимости от степени комфорта и предоставления завтраков цена может меняться.