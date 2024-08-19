Коровы массово гибнут в новосибирской деревне — местные винят бизнесменов

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Одна из погибших коров принадлежала семье Ульяны Мининой, а другая — ее соседям. По словам одного из местных жителей, незадолго до отравления посторонний человек дал коровам несколько булок хлеба. Люди заметили запах селитры возле тел животных.
Ульяна утверждает, что мужчина, подозреваемый в причастности к случившемуся, работает на предприятии, которое давно противостоит свободному выпасу коров.
Ульяна, которая преподает английский язык в местной школе, ведет хозяйство самостоятельно, так как её муж участвует в СВО, сообщает «Прецедент». Женщина прямо называет имя человека, которого считает виновным в происшествии.
В администрации сельсовета просят дождаться результатов экспертизы, которая установит, имело ли место отравление.