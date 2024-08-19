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Updated Сегодня, 12:20

Коровы массово гибнут в новосибирской деревне — местные винят бизнесменов

Коровы массово гибнут в новосибирской деревне — местные винят бизнесменов

19 августа 2024, 12:18
Фото: 1MI
19 августа в деревне Новобибеево умерли семь коров, владельцы и местные жители подозревают отравление селитрой.

Одна из погибших коров принадлежала семье Ульяны Мининой, а другая — ее соседям. По словам одного из местных жителей, незадолго до отравления посторонний человек дал коровам несколько булок хлеба. Люди заметили запах селитры возле тел животных.

Ульяна утверждает, что мужчина, подозреваемый в причастности к случившемуся, работает на предприятии, которое давно противостоит свободному выпасу коров.

Ульяна, которая преподает английский язык в местной школе, ведет хозяйство самостоятельно, так как её муж участвует в СВО, сообщает «Прецедент». Женщина прямо называет имя человека, которого считает виновным в происшествии.

В администрации сельсовета просят дождаться результатов экспертизы, которая установит, имело ли место отравление.

Видео: «Прецедент»

19 августа в Новосибирске прошел ливень с градом — мы публиковали кадры разгула стихии.

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Животные
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