Мошенники выдают себя за полицейских и дурят россиян — новая схема

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
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Аферисты звонят новосибирцам и представляются правоохранителями и следователями. Схема весьма старая: вынудить жертву скинуть им деньги. Они убеждают человека на том конце провода, чтобы тот отправил средства, а сам номер фактически поддельный.
СКР попросил сибиряков быть внимательными и не переводить деньги по первому звонку. Лучше всего перестраховаться и пойти в полицию.
Одна жительница Новосибирска недавно купила тур за границу и была обманута. Туристка должна была поехать в Стамбул на автобусе за 13 тысяч рублей.