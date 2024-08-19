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Как обманывают новосибирцев

Мошенники выдают себя за полицейских и дурят россиян — новая схема

19 августа 2024, 01:52
Фото: Изображение Midjourney
Как обманывают новосибирцев

О мошенниках под видом полицейских предупредил СК жителей Новосибирска

Жителей Новосибирской области предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщил Следком.

Аферисты звонят новосибирцам и представляются правоохранителями и следователями. Схема весьма старая: вынудить жертву скинуть им деньги. Они убеждают человека на том конце провода, чтобы тот отправил средства, а сам номер фактически поддельный.

СКР попросил сибиряков быть внимательными и не переводить деньги по первому звонку. Лучше всего перестраховаться и пойти в полицию.

Одна жительница Новосибирска недавно купила тур за границу и была обманута. Туристка должна была поехать в Стамбул на автобусе за 13 тысяч рублей.

Аферисты в сети: как новосибирцев разводят мошенники
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мошенники#Телефон#Обман
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