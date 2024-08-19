Названы причины частых головных болей

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
«Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени. Также они могут быть предвестниками стресса, усталости, напряжения мышц шеи и плеч», — пояснил он.
По словам невролога, причиной постоянных головных болей в области лба, вокруг глаз может быть синусит и воспаление носовых пазух. Поэтому лучше пройти обследование у специалистов, сообщает 360.ru.
Ранее россиян предупредили, что длительное пребывание на солнце может вызывать головную боль. Летом кровеносные сосуды расширяются и этом тоже вызывает ухудшение состояния здоровья.