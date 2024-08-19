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Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Названы причины частых головных болей

19 августа 2024, 05:16
Частые головные боли могут указывать на стресс, усталость, проблемы со зрением и гормональные изменения. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

«Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени. Также они могут быть предвестниками стресса, усталости, напряжения мышц шеи и плеч», — пояснил он.

По словам невролога, причиной постоянных головных болей в области лба, вокруг глаз может быть синусит и воспаление носовых пазух. Поэтому лучше пройти обследование у специалистов, сообщает 360.ru.

Ранее россиян предупредили, что длительное пребывание на солнце может вызывать головную боль. Летом кровеносные сосуды расширяются и этом тоже вызывает ухудшение состояния здоровья.

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