Нового министра сельского хозяйства региона назначил новосибирский губернатор

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Губернатор огласил имя нового министра в сфере сельского хозяйства. Об уходе предыдущего министра стало известно в мае текущего года. Этот пост занимал Евгений Лещенко, который ушел по причине плохого самочувствия.
Исполняющим обязанности был Андрей Шинделов. Андрей Травников объявил всем своим подчиненным, что теперь и/о стал министром и по всем интересующимся вопросам нужно обращаться к нему.
О Шинделове известно следующее: он родился в 1973 году в селе Мошковского района. У него есть полное высшее образование аграрного университета. Теперь он привыкает к новой должности, так как к обязанностям он приступил с понедельника, 19 августа.