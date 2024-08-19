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Новый министр

Нового министра сельского хозяйства региона назначил новосибирский губернатор

19 августа 2024, 03:20
Фото: правительство НСО
Новый министр
Имя министра сельского хозяйства стало известно во время оперативного совещания в правительстве 19 августа.

Губернатор огласил имя нового министра в сфере сельского хозяйства. Об уходе предыдущего министра стало известно в мае текущего года. Этот пост занимал Евгений Лещенко, который ушел по причине плохого самочувствия.

Исполняющим обязанности был Андрей Шинделов. Андрей Травников объявил всем своим подчиненным, что теперь и/о стал министром и по всем интересующимся вопросам нужно обращаться к нему.

О Шинделове известно следующее: он родился в 1973 году в селе Мошковского района. У него есть полное высшее образование аграрного университета. Теперь он привыкает к новой должности, так как к обязанностям он приступил с понедельника, 19 августа.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Правительство#Сельское хозяйство#Губернатор#Назначение#Министр
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