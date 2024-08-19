Новосибирец заживо сгорел при пожаре на даче — названа причина происшествия

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Все случилось в Колыванском районе, в небольшом поселке Рыбачий. В ту ночь, 15 августа, случился пожар в дачных домах. Туда тут же приехали огнеборцы.
Пожарные тушили возгорание час. Общая площадь пожара составила 100 квадратов. Было уничтожено два дома, а также машина.
Когда разбирали конструкции, то там был найден мужчина. Он погиб. Вероятной причиной могла стать непотушенная сигарета, которая в итоге унесла жизнь 55-летнего человека. В настоящий момент все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Новосибирец пострадал в горах Пакистана во время ледопада. Сейчас его пытаются спасти.