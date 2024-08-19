atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Пожар произошел на даче

Новосибирец заживо сгорел при пожаре на даче — названа причина происшествия

19 августа 2024, 06:36
Фото: 1MI
Пожар произошел на даче

В ночном пожаре на даче погиб житель Новосибирской области

В Новосибирской области случилась трагедия при пожаре, когда погиб человек, подробности дали в МЧС.

Все случилось в Колыванском районе, в небольшом поселке Рыбачий. В ту ночь, 15 августа, случился пожар в дачных домах. Туда тут же приехали огнеборцы.

Пожарные тушили возгорание час. Общая площадь пожара составила 100 квадратов. Было уничтожено два дома, а также машина.

Когда разбирали конструкции, то там был найден мужчина. Он погиб. Вероятной причиной могла стать непотушенная сигарета, которая в итоге унесла жизнь 55-летнего человека. В настоящий момент все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Новосибирец пострадал в горах Пакистана во время ледопада. Сейчас его пытаются спасти.

Взрыв и пожар произошли в Ленинском районе Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Бойцы МЧС спасли двух женщин при пожаре в НовосибирскеПожар в старом бараке тушили всю ночь в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Погиб#Колыванский район#18+
Подпишитесь
У Telegram, WhatsApp и Кинопоиска произошел сбой — в чем причина
Сегодня, 03:16
Два человека погибли в страшном ДТП под Новосибирском
Сегодня, 02:51
Подростки-вандалы разгромили футбольную площадку в Новосибирске
Сегодня, 02:24
Мошенники выдают себя за полицейских и дурят россиян — новая схема
Сегодня, 01:52
В Новосибирске намерены отремонтировать дорогу у Димитровского моста
Вчера, 09:44
Жилой деревянный барак вспыхнул утром в Новосибирске
17 августа, 09:29