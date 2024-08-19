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Пока регион готовится к приему

Новосибирская область готовится принять Дни белорусской культуры

19 августа 2024, 06:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Пока регион готовится к приему
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона, где был представлен доклад об основных региональных мероприятиях в сфере культуры.

Андрей Травников похвалил культурные события в регионе и назвал их «разнообразными и насыщенными». Афиша пополнилась тем, что в Новосибирск приедут гости из Республики Беларусь. Это будут ответные Дни культуры, когда Новосибирская область приезжала ранее в это государство и представляла свою программу, за которой наблюдали 40 тысяч человек. Произойдет это в конце сентября и начале октября.

Как отметила министр культуры Юлия Шуклина, среди знаковых мероприятий в регионе прошли и пройдут: культурная олимпиада, библиотечный диктант, международный фестиваль «Книжная Сибирь», 80-летие Сибирского хора, юбилей Арнольда Каца, Дни культуры Новосибирской области и другие события.

Всего в 2024 году прошло около 100 тысяч различных мероприятий, которые организовывали культурно-досуговые учреждения, библиотеки, музеи, театры и так далее. И это только за первую половину года. Дальше регион ждут не менее интересные события.

Культурные достижения Новосибирской области покажут в Республике Беларусь
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