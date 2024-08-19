Новосибирская область готовится принять Дни белорусской культуры

Андрей Травников похвалил культурные события в регионе и назвал их «разнообразными и насыщенными». Афиша пополнилась тем, что в Новосибирск приедут гости из Республики Беларусь. Это будут ответные Дни культуры, когда Новосибирская область приезжала ранее в это государство и представляла свою программу, за которой наблюдали 40 тысяч человек. Произойдет это в конце сентября и начале октября.