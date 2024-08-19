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Published Сегодня, 06:21

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Updated Сегодня, 06:23

Сколько нарушений нашли

Облаву на нелегальных таксистов устроили в Новосибирске

19 августа 2024, 06:21
Фото: 1MI
Сколько нарушений нашли
В Новосибирске провели рейды по выявлению нелегальных перевозчиков, о чем сообщили в УТ МВД России по СФО.

Рейд был направлен на пресечение правонарушений и преступлений, касающихся перевозок пассажиров. Нелегальных таксистов искали у аэропорта и вокзала, где скапливаются большинство водителей.

Всего было выявлено 38 нарушителей закона. Правоохранители составили в отношении каждого административные протоколы. Среди нарушений оказались отсутствие лицензии на перевозку, а также состояние автомобиля, при котором возить людей запрещено. Дела рассмотрит суд и вынесет решение.

Также под суд пойдут лже-таксисты, которые заманивали клиентов и грабили их. Такая схема работала несколько месяцев, пока преступления не раскрыли.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Суд#Такси#Рейд
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