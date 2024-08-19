Облаву на нелегальных таксистов устроили в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Рейд был направлен на пресечение правонарушений и преступлений, касающихся перевозок пассажиров. Нелегальных таксистов искали у аэропорта и вокзала, где скапливаются большинство водителей.
Всего было выявлено 38 нарушителей закона. Правоохранители составили в отношении каждого административные протоколы. Среди нарушений оказались отсутствие лицензии на перевозку, а также состояние автомобиля, при котором возить людей запрещено. Дела рассмотрит суд и вынесет решение.
Также под суд пойдут лже-таксисты, которые заманивали клиентов и грабили их. Такая схема работала несколько месяцев, пока преступления не раскрыли.