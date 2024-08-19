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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Победительница лотереи из Новосибирской области раскрыла свой метод

Победительница лотереи из Новосибирской области раскрыла свой метод

19 августа 2024, 11:21
Фото: «Национальная лотерея»
Жительница Куйбышева выиграла 1 млн рублей, деньги пойдут на покупку дома, рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».

Татьяна стала одной из четверых победителей 99-го тиража лотереи «Мечталлион», билеты которой продают в отделениях Почты России.

У сибирячки есть свои секреты, как увеличить шансы на победу. Так, она покупает четное количество билетов. В них обязательно должны быть цифры 80, 70, 64, 50, 20, 11, но без повторов.

Татьяна не работает и посвятила свою жизнь воспитанию детей. Супруги решили добавить к выигрышу материнский капитал и купить на эти деньги дом. Сейчас семья вынуждена арендовать жилье.

Организаторы лотереи опровергли выигрыш 100 млн многодетной матерью из Новосибирска
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Ранее организаторы лотереи опровергли выигрыш в 100 тысяч рублей жительницей Новосибирска.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Лотерея
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