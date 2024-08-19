Победительница лотереи из Новосибирской области раскрыла свой метод

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Татьяна стала одной из четверых победителей 99-го тиража лотереи «Мечталлион», билеты которой продают в отделениях Почты России.
У сибирячки есть свои секреты, как увеличить шансы на победу. Так, она покупает четное количество билетов. В них обязательно должны быть цифры 80, 70, 64, 50, 20, 11, но без повторов.
Татьяна не работает и посвятила свою жизнь воспитанию детей. Супруги решили добавить к выигрышу материнский капитал и купить на эти деньги дом. Сейчас семья вынуждена арендовать жилье.