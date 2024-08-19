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Дети разгромили район

Подростки-вандалы разгромили футбольную площадку в Новосибирске

19 августа 2024, 02:24
Фото: 1MI
Дети разгромили район
В Новосибирске подростки решили похулиганить и устроили беспорядок на районе, сообщили очевидцы в соцсетях.

Все случилось 18 августа на МЖК «Восточный». В этот день жители не спали, а наблюдали за хулиганством школьников.

В ночное время гуляли около семи подростков. Сначала они украли стоящее у подъезда растение, за которым всегда внимательно следили жильцы дома. Потом растение нашли на детской площадке, выброшенным.

Этой же ночью дети пробрались на футбольную площадку, которая закрыта в ночное время. Как итог, они испортили замок и погнули забор. Жильцы дома заявили в полицию.

Ранее случилось нападение на детей-квадроберов. Девочек залили перцовым баллончиком.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Полиция#Подростки#Хулиганство
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