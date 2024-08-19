Подростки-вандалы разгромили футбольную площадку в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
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Updated Сегодня, 02:26
Все случилось 18 августа на МЖК «Восточный». В этот день жители не спали, а наблюдали за хулиганством школьников.
В ночное время гуляли около семи подростков. Сначала они украли стоящее у подъезда растение, за которым всегда внимательно следили жильцы дома. Потом растение нашли на детской площадке, выброшенным.
Этой же ночью дети пробрались на футбольную площадку, которая закрыта в ночное время. Как итог, они испортили замок и погнули забор. Жильцы дома заявили в полицию.
Ранее случилось нападение на детей-квадроберов. Девочек залили перцовым баллончиком.