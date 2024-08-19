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Портреты Анны Кикиной и Юрия Кондратюка нарисуют на домах в Новосибирске

Портреты Анны Кикиной и Юрия Кондратюка нарисуют на домах в Новосибирске

19 августа 2024, 10:16
Фото: Художник Jovanny / Музей Новосибирска
Лучшие эскизы для муралов в честь известных личностей из Сибири определили в Новосибирске, сообщили в музее.

В Новосибирске проводили творческий конкурс портретов космонавта Анны Кикиной и инженера-строителя Юрия Кондратюка.

Эскизы рисовали более 100 художников, а до этапа жюри дошло 35 профессионалов. Все единогласно проголосовали за портреты, которые нарисовал Jovanny (такой псевдоним у творца).

В качестве награды за победу у художника появится шанс нарисовать лица знаменах новосибирцев на фасадах жилых домов.

В прошлом году в Новосибирске разгорелся скандал с муралом, на котором был изображен врач с сердцем в руках. Его хотели закрасить, а споры были ожесточенные.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Художник#Конкурс#Анна Кикина#Анна Кикина - женщина-космонавт из Новосибирска#Мурал
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