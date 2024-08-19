Портреты Анны Кикиной и Юрия Кондратюка нарисуют на домах в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Новосибирске проводили творческий конкурс портретов космонавта Анны Кикиной и инженера-строителя Юрия Кондратюка.
Эскизы рисовали более 100 художников, а до этапа жюри дошло 35 профессионалов. Все единогласно проголосовали за портреты, которые нарисовал Jovanny (такой псевдоним у творца).
В качестве награды за победу у художника появится шанс нарисовать лица знаменах новосибирцев на фасадах жилых домов.
В прошлом году в Новосибирске разгорелся скандал с муралом, на котором был изображен врач с сердцем в руках. Его хотели закрасить, а споры были ожесточенные.