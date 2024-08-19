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Ребенка затолкали в машину и увезли в Новосибирске, заявили очевидцы

Ребенка затолкали в машину и увезли в Новосибирске, заявили очевидцы

19 августа 2024, 08:33
Фото: 1MI
Днем 19 августа на улице Станиславского в Ленинском районе мужчина силой усадил девочку в автомобиль, утверждают очевидцы.

По информации свидетелей, мужчина действовал один:

«Затолкали в машину средь бела дня. Кричала, сопротивлялась. Был один человек».

При этом очевидцы в полицию заявлять не стали — решили, что это семейный конфликт.

«На данный момент заявления, сообщения в полицию по данному факту не поступали. Достоверность информации будет проверена», — ответили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Парня затолкали в автомобиль и похитили в Новосибирске — его не могут найти
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В июле на Советской улице похитили парня, позже похитителей задержали, а вот потерпевшего пришлось еще поискать.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Похищение
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