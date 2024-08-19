Ребенка затолкали в машину и увезли в Новосибирске, заявили очевидцы

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
По информации свидетелей, мужчина действовал один:
«Затолкали в машину средь бела дня. Кричала, сопротивлялась. Был один человек».
При этом очевидцы в полицию заявлять не стали — решили, что это семейный конфликт.
«На данный момент заявления, сообщения в полицию по данному факту не поступали. Достоверность информации будет проверена», — ответили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В июле на Советской улице похитили парня, позже похитителей задержали, а вот потерпевшего пришлось еще поискать.