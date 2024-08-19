atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Количество первоклассников в городе растет каждый год

Рекорд по количеству первоклассников побит в Новосибирске

19 августа 2024, 04:05
Фото: 1MI
Количество первоклассников в городе растет каждый год
В новом учебном году за парты сядут почти 23,5 тысячи первоклассников, сообщил мэр Новосибирска.

1 сентября 2024 года школьные занятия начнут 23 493 первоклассников. Такое количество заявлений от родителей подано на текущий момент, сообщил в понедельник, 19 августа, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

По сравнению с прошлым годом количество учеников первых классов увеличилось на 200 с лишним человек. Число детей, которые впервые пошли в школу в 2023 году, называли рекордным. Таким образом, поставлен новый рекорд.

При этом в региональном министерстве образования не исключают, что к 1 сентября эта цифра может увеличиться.

Самое большое количество первых классов, 13, набрали в школе № 216, расположенной микрорайоне МЖК. В целом количество учеников в этой школе в три раза больше, чем предусмотрено проектом.

Дефицит учителей в школах Новосибирской области: кто наиболее востребован?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»Сколько готовы потратить на подготовку к школе жители, рассказали новосибирцыТелефоны на уроках запретят в новосибирских школах с 1 сентября
#Новосибирск#Дети#1 сентября#Первый класс#Ученики
Подпишитесь
У Telegram, WhatsApp и Кинопоиска произошел сбой — в чем причина
Сегодня, 03:16
Два человека погибли в страшном ДТП под Новосибирском
Сегодня, 02:51
Подростки-вандалы разгромили футбольную площадку в Новосибирске
Сегодня, 02:24
Мошенники выдают себя за полицейских и дурят россиян — новая схема
Сегодня, 01:52
В Новосибирске намерены отремонтировать дорогу у Димитровского моста
Вчера, 09:44
Жилой деревянный барак вспыхнул утром в Новосибирске
17 августа, 09:29