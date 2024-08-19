Рекорд по количеству первоклассников побит в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
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Updated Сегодня, 05:02
1 сентября 2024 года школьные занятия начнут 23 493 первоклассников. Такое количество заявлений от родителей подано на текущий момент, сообщил в понедельник, 19 августа, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.
По сравнению с прошлым годом количество учеников первых классов увеличилось на 200 с лишним человек. Число детей, которые впервые пошли в школу в 2023 году, называли рекордным. Таким образом, поставлен новый рекорд.
При этом в региональном министерстве образования не исключают, что к 1 сентября эта цифра может увеличиться.
Самое большое количество первых классов, 13, набрали в школе № 216, расположенной микрорайоне МЖК. В целом количество учеников в этой школе в три раза больше, чем предусмотрено проектом.