Сильный паводок в регионе в 2025 году предсказал губернатор

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Паводок в 2024 году Новосибирская область прошла «достойно», как отметил глава Андрей Травников. Однако под присмотром была ситуация в нескольких районах области, когда реки выходили за берег и топили близлежащие участки, но с ситуацией справились.
«Следующий паводковый период будет более сложным, чем в текущем году. Все будет зависеть от зимнего периода, снегового запаса, но один фактор уже настораживает — дождливая погода», — сказал Андрей Травников.
Постоянные дожди создают проблемы и предпосылки к тяжелому паводку в 2025 году. Сейчас уровень воды в реках достаточно высокий, а далее начинается уже зима, соответственно весной уже можно опасаться подтоплений.
Губернатор дал поручение главам министерств подготовить предложения про противоаварийным мероприятиям, чтобы быть готовым к паводку:
«Давайте не будем расслабляться и надеяться на благоприятные погодные условия. Пока они нас не успокаивают и не радуют».
Сложнее всего ситуация с паводком была в Кочковском, Карасукском и Краснозерском районах. Там были подтоплены десятки участков.