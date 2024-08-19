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Грозит ли паводок

Сильный паводок в регионе в 2025 году предсказал губернатор

19 августа 2024, 05:33
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Грозит ли паводок

Сильный паводок в 2025 году предсказал губернатор в Новосибирской области

Готовиться к сильному паводку в 2025 году сказал губернатор, проводя совещание в областном правительстве.

Паводок в 2024 году Новосибирская область прошла «достойно», как отметил глава Андрей Травников. Однако под присмотром была ситуация в нескольких районах области, когда реки выходили за берег и топили близлежащие участки, но с ситуацией справились.

«Следующий паводковый период будет более сложным, чем в текущем году. Все будет зависеть от зимнего периода, снегового запаса, но один фактор уже настораживает — дождливая погода», — сказал Андрей Травников.

Постоянные дожди создают проблемы и предпосылки к тяжелому паводку в 2025 году. Сейчас уровень воды в реках достаточно высокий, а далее начинается уже зима, соответственно весной уже можно опасаться подтоплений.

Губернатор дал поручение главам министерств подготовить предложения про противоаварийным мероприятиям, чтобы быть готовым к паводку:

«Давайте не будем расслабляться и надеяться на благоприятные погодные условия. Пока они нас не успокаивают и не радуют».

Сложнее всего ситуация с паводком была в Кочковском, Карасукском и Краснозерском районах. Там были подтоплены десятки участков.

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