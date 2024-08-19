Суперлуние запечатлели новосибирцы — топ красивых фото огромной луны

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Суперлуние очень редкое явление. Его называют голубой Луной. Явление происходит из-за сближения Луны и Земли, поэтому она становится большой, яркой, с голубым оттенком.
Самый пик астрономического события начнется с 19 на 20 августа. Новосибирцы уже несколько дней наблюдают за большой Луной и фотографируют ее. В комментариях люди оставляют слова с вторжением.
«Красивая луна была»;
«Красиво, но жутковато»;
«Какаааая красотища».
На Суперлуние обратила внимание и бывшая чиновница Анна Терешкова. Она порассуждала на философскую тему и поделилась фотографией:
«Когда видишь Суперлуние, философские мысли закрадываются в голову о тщетности бытия. Смотришь и удивляешься происходящему на Земле! Иногда очень полезно „посмотреть наверх“!».
Недавно новосибирцы наблюдали за северным сиянием, которое произошло из-за сильнейших магнитных бурь.