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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Сейчас Луна очень большая и красивая

Суперлуние запечатлели новосибирцы — топ красивых фото огромной луны

19 августа 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас Луна очень большая и красивая

Суперлуние фотографируют новосибирцы в ночном небе

Суперлуние наблюдали жители Новосибирской области, а снимками поделились в соцсетях.

Суперлуние очень редкое явление. Его называют голубой Луной. Явление происходит из-за сближения Луны и Земли, поэтому она становится большой, яркой, с голубым оттенком.

Фото: ТГ/Новосибирск с огоньком

Самый пик астрономического события начнется с 19 на 20 августа. Новосибирцы уже несколько дней наблюдают за большой Луной и фотографируют ее. В комментариях люди оставляют слова с вторжением.

Фото: ТГ/Новосибирск с огоньком
«Красивая луна была»;
«Красиво, но жутковато»;
«Какаааая красотища».
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На Суперлуние обратила внимание и бывшая чиновница Анна Терешкова. Она порассуждала на философскую тему и поделилась фотографией:

«Когда видишь Суперлуние, философские мысли закрадываются в голову о тщетности бытия. Смотришь и удивляешься происходящему на Земле! Иногда очень полезно „посмотреть наверх“!».
Фото: Анна Терешкова

Недавно новосибирцы наблюдали за северным сиянием, которое произошло из-за сильнейших магнитных бурь.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Фото#Небо#Луна
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