Трутнев: ВЭФ-2024 — главная площадка для стратегического диалога по Дальнему Востоку

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Издание Vostokmedia сообщает, что в рамках форума состоится свыше ста деловых мероприятий, которые охватят множество актуальных вопросов: от международного сотрудничества и технологий до развития транспортной инфраструктуры и социальной сферы. Фонд Росконгресс выступает организатором форума. Информационным партнером мероприятия станет медиахолдинг 1MI.
Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, отметил значимость форума для реализации стратегических интересов Российской Федерации на Востоке.
По его словам, Россия продолжает разворот на Восток, это требует строительства новых автомобильных и железных дорог, энергетических объектов, а также дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Для регионов ДФО внедрены специальные меры поддержки: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференции на Курилах, программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Форум становится важной площадкой для укрепления отношений с дружественными государствами. Россия открыта для инвесторов и готова к сотрудничеству с ними, подчеркнул Трутнев.
ВЭФ разделен на семь тематических блоков, среди которых «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости» и «Транспорт и логистика: новые маршруты». К примеру, в рамках проведения блока «Технологии независимости» участники обсудят цифровую безопасность, промышленную робототехнику, перспективы укрепления судостроительной отрасли Российской Федерации. А блок «Россия дальневосточная» будет посвящен развитию туризма, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства на территории ДФО, а также совершенствование программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека».
Одним из главных событий форума станет обсуждение подходов и практик комплексного развития территорий, а также создание комфортной городской среды. Кроме того, предусмотрены бизнес-переговоры российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН, что подчеркивает значимость форума как международной платформы для укрепления связей России с дружественными государствами.
В дополнение к деловым мероприятиям в рамках форума будет организована выставка «Улица Дальнего Востока», на которой регионы макрорегиона продемонстрируют свои достижения.