atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Трутнев: ВЭФ-2024 — главная площадка для стратегического диалога по Дальнему Востоку

Трутнев: ВЭФ-2024 — главная площадка для стратегического диалога по Дальнему Востоку

19 августа 2024, 11:49
Фото: Росконгресс
С 3 по 6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум (ВЭФ).

Издание Vostokmedia сообщает, что в рамках форума состоится свыше ста деловых мероприятий, которые охватят множество актуальных вопросов: от международного сотрудничества и технологий до развития транспортной инфраструктуры и социальной сферы. Фонд Росконгресс выступает организатором форума. Информационным партнером мероприятия станет медиахолдинг 1MI.

Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, отметил значимость форума для реализации стратегических интересов Российской Федерации на Востоке.

По его словам, Россия продолжает разворот на Восток, это требует строительства новых автомобильных и железных дорог, энергетических объектов, а также дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Для регионов ДФО внедрены специальные меры поддержки: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференции на Курилах, программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Форум становится важной площадкой для укрепления отношений с дружественными государствами. Россия открыта для инвесторов и готова к сотрудничеству с ними, подчеркнул Трутнев.

ВЭФ разделен на семь тематических блоков, среди которых «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости» и «Транспорт и логистика: новые маршруты». К примеру, в рамках проведения блока «Технологии независимости» участники обсудят цифровую безопасность, промышленную робототехнику, перспективы укрепления судостроительной отрасли Российской Федерации. А блок «Россия дальневосточная» будет посвящен развитию туризма, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства на территории ДФО, а также совершенствование программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека».

Одним из главных событий форума станет обсуждение подходов и практик комплексного развития территорий, а также создание комфортной городской среды. Кроме того, предусмотрены бизнес-переговоры российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН, что подчеркивает значимость форума как международной платформы для укрепления связей России с дружественными государствами.

В дополнение к деловым мероприятиям в рамках форума будет организована выставка «Улица Дальнего Востока», на которой регионы макрорегиона продемонстрируют свои достижения.

Подпишитесь
Суперлуние запечатлели новосибирцы — топ красивых фото огромной луны
Сегодня, 08:32
Ребенка затолкали в машину и увезли в Новосибирске, заявили очевидцы
Сегодня, 08:33
Два человека погибли в страшном ДТП под Новосибирском
Сегодня, 02:51
Мошенники выдают себя за полицейских и дурят россиян — новая схема
Сегодня, 01:52
В Новосибирске намерены отремонтировать дорогу у Димитровского моста
Вчера, 09:44
Жилой деревянный барак вспыхнул утром в Новосибирске
17 августа, 09:29