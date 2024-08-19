Трутнев: ВЭФ-2024 — главная площадка для стратегического диалога по Дальнему Востоку

По его словам, Россия продолжает разворот на Восток, это требует строительства новых автомобильных и железных дорог, энергетических объектов, а также дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Для регионов ДФО внедрены специальные меры поддержки: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, преференции на Курилах, программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Форум становится важной площадкой для укрепления отношений с дружественными государствами. Россия открыта для инвесторов и готова к сотрудничеству с ними, подчеркнул Трутнев.