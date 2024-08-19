Туристам рассказали о правилах поведения за шведским столом

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Система «все включено» и шведский стол — идеальная вещь для туристов, предпочитающих безмятежный отдых в отеле возле моря или путешествующих на круизном лайнере. Действительно, не нужно ломать голову где и как пообедать, если за тебя уже это сделали другие.
Остается лишь в нужное время спуститься в ресторан, взять пустую тарелку и начать выбирать из великого множества блюд и напитков. К тому же счет путешественнику после еды не принесут — «за все уплачено».
Но именно это и подводит некоторых туристов, которые то ли в силу недостатка воспитания, то ли из-за приступа жадности начинают буквально сметать все подряд, не отдавая себе отчет, что столько обычному человеку попросту не съесть.
А некоторые норовят прихватить еду с собой в номер. Обычно это все так и остается в холодильнике, и испорченные продукты приходится утилизировать персоналу отеля.