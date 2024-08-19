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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

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Туристам рассказали о правилах поведения за шведским столом

Туристам рассказали о правилах поведения за шведским столом

19 августа 2024, 06:53
Фото: 1MI
Некоторые отдыхающие безумно веселят других туристов и злят обслуживающий персонал отелей и круизных лайнеров своими манерами во время обедов за шведским столом, где «все включено».
Сюжет
Туризм

Система «все включено» и шведский стол — идеальная вещь для туристов, предпочитающих безмятежный отдых в отеле возле моря или путешествующих на круизном лайнере. Действительно, не нужно ломать голову где и как пообедать, если за тебя уже это сделали другие.

Остается лишь в нужное время спуститься в ресторан, взять пустую тарелку и начать выбирать из великого множества блюд и напитков. К тому же счет путешественнику после еды не принесут — «за все уплачено».

Но именно это и подводит некоторых туристов, которые то ли в силу недостатка воспитания, то ли из-за приступа жадности начинают буквально сметать все подряд, не отдавая себе отчет, что столько обычному человеку попросту не съесть.

А некоторые норовят прихватить еду с собой в номер. Обычно это все так и остается в холодильнике, и испорченные продукты приходится утилизировать персоналу отеля.

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  • Соблюдайте очередь!
  • Уважайте личное пространство другого человека и следите за дистанцией.
  • Не начинайте есть в очереди. Дождитесь момента, когда вы уже будете за столом.
  • Контролируйте аппетит, старайтесь что-то съедать между приемами пищи, чтобы совладать с приступами голода.
  • Не забывайте, что все посетители ресторана голодны примерно так же, как и вы.
  • Каждый раз берите новую тарелку! Работники ресторана больше заинтересованы в соблюдении санитарных правил, а не в уменьшении количества грязной посуды.
  • Не путайте ложки и щипцы для переноса еды в тарелку. Кладите их туда же, откуда взяли — иначе можно навредить людям с аллергией на некоторые виды продуктов.
  • Контролируйте себя, и берите еды чуть меньше, чем можете съесть. Если не хватит — можно всегда взять добавку, или попробовать другое блюдо.
  • Если вы путешествуете с детьми, поговорите с ними об этих правилах поведения, и соблюдайте их сами!
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