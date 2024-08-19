Улицы Новосибирска затопило после ливня с градом — последствия на видео

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Стихия бушевала не во всех районах Новосибирска. Так, жители Чистой слободы передают, что не увидели ни капли дождя. А вот Октябрьский район просто залило, включая Большевистскую.
Традиционно от последствий ливня страдают автомобилисты на Красном проспекте. Машинам приходится буквально плыть, как суднам.
Сначала пошел сильный дождь, но этого погоде показалось мало, и к ливню добавился град.
Так выглядел выпавший град вблизи. Конечно, не с куриное яйцо, но если прилетит в голову — мало не покажется.