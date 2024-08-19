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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:08

Улицы Новосибирска затопило после ливня с градом

Улицы Новосибирска затопило после ливня с градом — последствия на видео

19 августа 2024, 11:06
Фото: читатель / atas.info

Улицы Новосибирска затопило после ливня с градом

Днем 19 августа налетевшие на город тучи принесли не только обильные дожди, в некоторых районах даже выпал град, а ряд дорог вовсе затопило.

Стихия бушевала не во всех районах Новосибирска. Так, жители Чистой слободы передают, что не увидели ни капли дождя. А вот Октябрьский район просто залило, включая Большевистскую.

Традиционно от последствий ливня страдают автомобилисты на Красном проспекте. Машинам приходится буквально плыть, как суднам.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Сначала пошел сильный дождь, но этого погоде показалось мало, и к ливню добавился град.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Так выглядел выпавший град вблизи. Конечно, не с куриное яйцо, но если прилетит в голову — мало не покажется.

Видео: читатель / atas.info
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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Град
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