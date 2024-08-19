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Новосибирец пропал

В горах Пакистана из-за ледопада серьезно пострадал альпинист из Новосибирска

19 августа 2024, 03:53
Фото: Федерация альпинизма/Mountain.ru
Новосибирец пропал
В Пакистане спасают новосибирца, который оказался под завалами, о чем сообщили в Федерации альпинизма.

В экспедицию отправился новосибирский альпинист, вместе со своим братом и другими людьми в самом начале августа. Она проходила в Пакистане, на горе Гашербрум IV.

В один момент там произошел ледопад. Группа пострадала, а один из альпинистов, Сергей Нилов, перестал выходить на связь. Вероятно, он находится под завалами.

Других пострадавших нашли спасатели, в том числе сибиряка, но они все еще продолжают оставаться в горах, так как возможности добраться до них сейчас нет из-за погоды. Они нашли рюкзак пропавшего товарища, где есть еда. Известно, что сибиряки получили тяжелые травмы, в том числе перелом.

В Республике Алтай в горах стало плохо туристке из Новосибирска. Ей помогла санавиация.

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