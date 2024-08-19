В горах Пакистана из-за ледопада серьезно пострадал альпинист из Новосибирска

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В экспедицию отправился новосибирский альпинист, вместе со своим братом и другими людьми в самом начале августа. Она проходила в Пакистане, на горе Гашербрум IV.
В один момент там произошел ледопад. Группа пострадала, а один из альпинистов, Сергей Нилов, перестал выходить на связь. Вероятно, он находится под завалами.
Других пострадавших нашли спасатели, в том числе сибиряка, но они все еще продолжают оставаться в горах, так как возможности добраться до них сейчас нет из-за погоды. Они нашли рюкзак пропавшего товарища, где есть еда. Известно, что сибиряки получили тяжелые травмы, в том числе перелом.
В Республике Алтай в горах стало плохо туристке из Новосибирска. Ей помогла санавиация.