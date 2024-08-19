В горах Пакистана из-за ледопада серьезно пострадал альпинист из Новосибирска

Других пострадавших нашли спасатели, в том числе сибиряка, но они все еще продолжают оставаться в горах, так как возможности добраться до них сейчас нет из-за погоды. Они нашли рюкзак пропавшего товарища, где есть еда. Известно, что сибиряки получили тяжелые травмы, в том числе перелом.