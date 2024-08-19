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Published Сегодня, 10:42

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В России развивается арктический туризм: Белое море может стать конкурентом Черному

В России развивается арктический туризм: Белое море может стать конкурентом Черному

19 августа 2024, 10:42
Фото: russia.travel
В российскую Арктику ежегодно приезжает около миллиона туристов, и этот поток постоянно растет.
Сюжет
Туризм

Загадочный Арктический регион России с каждым годом привлекает все больше и больше путешественников. Например, в 2023 году его посетил примерно миллион туристов, а по итогам нынешнего года эта цифра должна увеличиться примерно на 15%.

Как рассказал на прошедшем в Архангельске форуме «Арктика — регионы» глава «Проектного офиса развития Арктики» Максим Данькин, четверть всех инвестиционных проектов в регионе связаны с развитием туристической отрасли.

Кроме того, около 10% вопросов, связанных с выделением земли по программе «Арктический гектар» связаны с индустрией путешествий.

Вот так завораживающе выглядит Северное сияние в Апатитах под Мурманском.Вот так завораживающе выглядит Северное сияние в Апатитах под Мурманском.
Вот так завораживающе выглядит Северное сияние в Апатитах под Мурманском.
Фото: russia.travel

На самом деле, добраться до Арктической зоны никаких трудностей не составляет. Например, путь до Мурманска на самолете из обеих столиц составит не более двух часов. Эксперты полагают, что весьма хорошие перспективы есть у «туров выходного дня», но есть одна загвоздка.

Развитие цивилизованного туризма в Арктике тормозится недостатком отелей, гостиниц и гостевых домов. Яркий пример: чтобы посмотреть на возведенный в XIX веке шлюз Мариинской водной системы, путешественникам приходиться тратить восемь часов на путь из Вологды и обратно.

Горнолыжный гурорт на горе Айкуайвенчорр в Мурманской области.Горнолыжный гурорт на горе Айкуайвенчорр в Мурманской области.
Горнолыжный гурорт на горе Айкуайвенчорр в Мурманской области.
Фото: russia.travel

Горнолыжникам и сноубордистам, приезжающим покататься на курорт «Большой Вудъявр» приходится искать пристанище у местных жителей, так как в сезон поселиться в одну из местных гостиниц достаточно трудно.

Но окрестностях горного массива Хибины сейчас возводят современных горнолыжный курорт с отелем — это должно снизить нагрузку на Кировск. Кроме того, в 2026 году в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается появление горнолыжного курорта «Рай-Из». В этом контексте даже запланирована реконструкция аэропорта в Салехарде.

Соцсети и туристический контент

Участники форума предложили еще один способ популяризации Арктического туризма. Это — продвижение в социальных сетях контента, сделанного путешественниками. Но для этого им необходима более подробная информация о достопримечательностях Арктики, которую сейчас отыскать трудно. В этом случае надежда на мобильные приложения и электронные путеводители.

Такие фотоснимки можно привезти из Мончегорска.Такие фотоснимки можно привезти из Мончегорска.
Такие фотоснимки можно привезти из Мончегорска.
Фото: russia.travel

В 2025 года в России впервые будут организованы круизы по Белому морю. За две недели туристы посетят Архангельск, Соловки, Кандалакшу, и даже минуют Северный полярный круг, своими глазами увидят Беломорско-Балтийский канал и многие другие интереснейшие места. Треть мест на первый круиз уже раскуплена, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Северное сияние#КЦ
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