В России развивается арктический туризм: Белое море может стать конкурентом Черному

На самом деле, добраться до Арктической зоны никаких трудностей не составляет. Например, путь до Мурманска на самолете из обеих столиц составит не более двух часов. Эксперты полагают, что весьма хорошие перспективы есть у «туров выходного дня», но есть одна загвоздка.