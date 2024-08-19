Яблочный Спас в 2024: что категорически запрещено делать верующим

Важно не перегружать себя физически, делать бытовые дела по дому, как и в любой другой праздник. Работать, конечно, вам никто не запретит, а вот домашние дела точно стоит отложить. А вот свадьбы играть в православный праздник не принято. В этот день даже не венчают в церквях.