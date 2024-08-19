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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Что делать нельзя

Яблочный Спас в 2024: что категорически запрещено делать верующим

19 августа 2024, 04:36
Фото: 1MI
Что делать нельзя

Что категорически нельзя делать в Яблочный Спас, рассказали новосибирцам

Церковный праздник Преображения Господня или Яблочный Спас 2024 отмечают в России: рассказываем, что не разрешается делать в такой день.

Суть праздника

Праздник Преображения Господня из года в год отмечают 19 августа. Народ его называет Яблочный Спас. Достоверно неизвестно, откуда пошло такое название. Это праздник урожая, к этому времени в стране спеют яблоки, а христиане идут в храм, чтобы их освятить. Также верующие считали, что природа разворачивалась от лета к осени и зиме.

Что запрещено делать

Важно не перегружать себя физически, делать бытовые дела по дому, как и в любой другой праздник. Работать, конечно, вам никто не запретит, а вот домашние дела точно стоит отложить. А вот свадьбы играть в православный праздник не принято. В этот день даже не венчают в церквях.

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В октябре жители Новосибирска будут работать дольше на один день в связи с протяженной рабочей неделей. Произойдет это в конце месяца — начале ноября.

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