Яблочный Спас в 2024: что категорически запрещено делать верующим

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Праздник Преображения Господня из года в год отмечают 19 августа. Народ его называет Яблочный Спас. Достоверно неизвестно, откуда пошло такое название. Это праздник урожая, к этому времени в стране спеют яблоки, а христиане идут в храм, чтобы их освятить. Также верующие считали, что природа разворачивалась от лета к осени и зиме.
Важно не перегружать себя физически, делать бытовые дела по дому, как и в любой другой праздник. Работать, конечно, вам никто не запретит, а вот домашние дела точно стоит отложить. А вот свадьбы играть в православный праздник не принято. В этот день даже не венчают в церквях.
В октябре жители Новосибирска будут работать дольше на один день в связи с протяженной рабочей неделей. Произойдет это в конце месяца — начале ноября.