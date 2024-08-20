220 нарушений парковки выявил комплекс «ПаркНет-М» за 1,5 месяца в Новосибирске

В соответствии со статьей 8.2 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 г.No 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» размер штрафа на физических лиц составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от

4 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.