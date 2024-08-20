220 нарушений парковки выявил комплекс «ПаркНет-М» за 1,5 месяца в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Рассмотрено 112 административных материалов на общую сумму 224 тысячи рублей. 108
материалов находятся в работе, на сегодня взыскано около 50 тысяч рублей.
Комплекс «ПаркНет-М» позволяет в автоматическом режиме фиксировать
автомобили, припаркованные в неположенных местах, в том числе на газонах.
«Выезжающие с газона автомобили — это источник грязи и пыли на дорогах, это
недопустимо. Использование комплекса позволит призвать автовладельцев парковаться исключительно в отведенных для этого местах. Считаю, что это хороший опыт, который нужно внедрять во всех районах города», — сказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Комплекс «ПаркНет-М» приобрели для дополнительного контроля за соблюдением правил благоустройства и выявления административных правонарушений в Кировском районе. Система контролирует соблюдение правил парковки в зоне детских и спортивных площадок, на газонах и других озелененных территориях. Работает в автоматическом режиме и имеет функции фото- и видеосъемки.
По словам главы администрации Кировского района Андрея Выходцева, комплекс работает в соответствии с требованиями статьи 28.6 КоАП РФ. Штрафы выписывают в автоматическом режиме. Постановления публикуют на портале Госуслуг и направляют заказными письмами по адресу регистрации правонарушителя.
В соответствии со статьей 8.2 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 г.No 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» размер штрафа на физических лиц составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от
4 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.